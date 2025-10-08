Неможливість проведення місцевих виборів підтверджено в Раді

Верховна Рада України ухвалила постанову №14031, яка гарантує безперервність місцевої влади в умовах воєнного стану та триваючої агресії російської федерації. За документ проголосували 308 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, 8 жовтня. Про перебіг голосування також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

У документі зазначено, що проведення місцевих виборів відповідно до національного законодавства та європейських стандартів демократії є неможливим під час війни. Причиною цього названо російську збройну агресію, яка унеможливлює безпечну організацію та реалізацію виборчого процесу.

📢 «Відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних стандартів несе держава-агресор — росія», – йдеться у постанові.

У поясненні підкреслюється, що стале функціонування місцевих рад і голів громад — обов’язкова умова для збереження принципу безперервності влади. Також для дотримання правопорядку, національної безпеки, оборони та життєдіяльності територіальних громад.

Постановою підтверджено, що сільські, селищні, міські, районні, обласні ради та голови, обрані відповідно до закону (крім тих, чиї повноваження достроково припинені), продовжують виконувати свої функції до моменту обрання нових представників після відновлення виборчого процесу.

☝️ Після завершення війни та скасування воєнного стану рішення про проведення місцевих виборів ухвалюватиметься відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та чинних законів.

Нагадаємо, ще у червні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент готує законопроєкт. Він повинен визначити порядок проведення виборів після завершення воєнного стану.

