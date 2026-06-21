Мелоні звинуватила Дональда Трампа у брехні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні звинуватила свого колишнього близького союзника Дональда Трампа у тому, що той вигадав історію про те, що вона начебто «благала» його сфотографуватися з нею на саміті G7. Про це Мелоні офіційно заявила у спеціальному відеокоментарі в соцмережах.

Між лідерами двох держав спалахнув серйозний публічний скандал, який уже спровокував перші відчутні дипломатичні наслідки. Рим розцінює поведінку американського президента як недружній та абсолютно безпідставний випад.

Мелоні відверто сказала, що вона була глибоко «вражена» його останніми коментарями, які були «повністю вигаданими». Вона підкреслила, що подібна лінія поведінки з боку Вашингтона стає системною проблемою для євроатлантичної єдності.

📢 «Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками: до того ж це не вперше», – сказала вона у відео, опублікованому в соціальних мережах.

Закиди щодо поблажливості до диктаторів та національна гідність

Італійська лідерка різко розкритикувала зовнішньополітичні орієнтири американського колеги. Вона дорікнула йому за те, що він діє з набагато більшою повагою до відвертих ворогів Заходу, ніж до старих, усталених стратегічних союзників.

📢 «Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю», — заявила голова італійського уряду. Мелоні додала, що є одне важливе правило, яке американський лідер повинен чітко пам’ятати: ні вона особисто, ні Італія як суверенна держава ніколи, ні за яких обставин не жебракують.

Також Мелоні порадила президенту США Дональду Трампу взагалі не перейматися її поточним політичним рейтингом, а натомість зосередитися на власній популярності серед американських виборців.

Суперечки про популярність та демарш італійського МЗС

Італійська прем’єрка прямо заявила Трампу, що її популярність – це не його особиста турбота. Нападки з боку Білого дому вона вважає абсолютно безглуздими та неспровокованими під час поточної глобальної кризи.

📢 «Президенте Трамп, ці постійні, неспровоковані напади є безглуздими. Що стосується моєї популярності, то дружба з вами їй точно не допомогла, як і не залежить вона від моїх стосунків із вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і це саме те, що я робила завжди», – написала Мелоні.

Нагадаємо, що причиною цього жорсткого дипломатичного загострення стали попередні публічні заяви Дональда Трампа. Він стверджував, що Мелоні нібито благала його сфотографуватися з нею під час зустрічі лідерів G-7 у Франції. Американський лідер заявив, що вона так сильно хотіла фото, що йому стало її просто шкода. Пізніше Трамп також додав, що Мелоні нібито вкрай погано справляється з власним рівнем популярності в Італії.

У відповідь на ці зневажливі твердження офіційний Рим ухвалив рішення про дзеркальні політичні кроки. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні демонстративно скасував свій раніше запланований офіційний візит до Сполучених Штатів.

👉 Також нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також делегація від Ірану вирушили до Швейцарії на переговори щодо угоди про припинення війни. Очікується, що зустріч у Швейцарії пройде вже у неділю, 21 червня.