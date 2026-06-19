Ізраїль атакував понад 80 об’єктів ліванського руху Хезболла

Армія оборони Ізраїлю атакувала за ніч 19 червня понад 80 об’єктів ліванського руху Хезболла. Про це офіційно повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Нова хвиля масштабного протистояння розгорнулася на тлі спроб міжнародної спільноти врегулювати конфлікт. Ізраїльська авіація та артилерія завдали серії інтенсивних ударів по військовій інфраструктурі бойовиків.

Зокрема, Армія оборони Ізраїлю вразила понад 80 командних центрів, пускових ракетних установок та інших об’єктів у ліванській провінції Ен-Набатія та інших районах на півдні Лівану. Крім того, за офіційними даними ізраїльської сторони, десятки бойовиків Хезболли було успішно ліквідовано під час цих атак.

📢 «Армія оборони Ізраїлю вразила понад 80 командних центрів, пускових ракетних установок та інших об’єктів у ліванській провінції Ен-Набатія та інших районах на півдні Лівану», – йдеться в офіційному повідомленні.

Причини відновлення бойових дій та хід ізраїльської операції

Удари, як стверджують ізраїльські військові, послужили прямою відповіддю на грубе порушення Хезболлою режиму припинення вогню. За даними ЦАХАЛ, у ніч проти 19 червня Хезболла запустила ракети у бік ізраїльських військових, які безпосередньо задіяні в операції на півдні Лівану.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю офіційно повідомила, що продовжить операцію проти Хезболли у зоні безпеки на півдні Лівану. На опублікованій ЦАХАЛ карті зона проведення операції проходить до 10 км вглиб Лівану від державного кордону з Ізраїлем.

Тим часом у Лівані заявили про загибель щонайменше 18 людей внаслідок ізраїльських ударів по південній частині країни, пише Reuters.

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що з опівночі внаслідок потужних авіаударів в 11 містах країни загинули 18 людей, ще 33 зазнали поранених, і що бомбардування суттєво перешкоджають рятувальним та евакуаційним операціям. Як очікується, підсумкова кількість жертв може зрости. В одному з місць, де відбулися атаки, – селі Харуф, що на північний схід від міста Тір – загинули семеро людей, багато людей наразі перебувають під завалами.

Засідки Хезболли та політична позиція Тель-Авіва

Хезболла зі свого боку заявила, що влаштували успішну засідку на ізраїльські сили. Вони, нібито, знищили керованими ракетами три танки Merkava і обстріляли військових ракетами та артилерією. Пізніше у Хезболлі зазначили, що атакували ізраїльські сили, які намагалися увійти в цей район, щоб евакуювати поранених. Ізраїльські військові офіційно повідомили про загибель чотирьох солдатів в Лівані внаслідок інциденту.

Ситуація на полі бою демонструє повне ігнорування сторонами попередніх міжнародних домовленостей. Політичне керівництво Ізраїлю наполягає на продовженні зачистки прикордоння до повного усунення загроз.

Нагадаємо, раніше цього тижня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає негайне припинення бойових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Однак прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив Дональду Трампу, що не виводитиме ізраїльську армію з Лівану, попри угоду між США та Іраном. Наземна операція ЦАХАЛ продовжується.