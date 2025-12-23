Вівторок, 23 Грудня, 2025
Наслідки атаки рф на Київщину: пожежі, руйнування, є поранені

Денис Молотов
Наслідки атаки рф на Київщину: пожежі, руйнування, є поранені
Фото ДСНС України: наслідки російської атаки на Київщину.

У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки рф на Київщину загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За його словами, в результаті ворожого удару спалахнула пожежа у приватному двоповерховому житловому будинку.

📢 «У Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей тут травмовано — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога», — повідомив Калашник.

☝️ Очільник ОВА також зазначив, що в Обухівському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Наслідки атаки РФ на Київщину підтвердили й у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники повідомили, що ворожий удар по Вишгородському та Обухівському районах призвів до загибелі однієї людини та поранення ще трьох, серед яких — дитина.

📢 У ДСНС також уточнили, що у Вишгородському районі загинула жінка 1949 року народження, а чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження отримали осколкові поранення.

  • В Обухівському районі рятувальники проводять розбір пошкоджених конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.
  • Аварійно-рятувальні служби продовжують роботу на місцях ураження.

Інформація щодо остаточних наслідків атаки рф на Київщину уточнюється.

⚠️ Також нагадаємо, що в столиці зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Києва, здійсненого російськими військами в ніч на вівторок, 23 грудня.

