Атака рф на Київ: п’ятеро постраждалих, двоє у важкому стані

У столиці зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Києва, здійсненого російськими військами в ніч на вівторок, 23 грудня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови, станом на ранок вже було відомо про п’ятьох поранених.

📢 «Пʼятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Трьох людей госпіталізували. Двоє з них — у важкому стані», — зазначив Кличко.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що через падіння уламків ворожих безпілотників зафіксовано пошкодження кількох п’ятиповерхових житлових будинків у Святошинському районі Києва. Рятувальники здійснювали демонтаж аварійних конструкцій та проводили роботи з убезпечення пошкоджених будівель.

☝️ У Святошинському районі поблизу житлового будинку також впали уламки російського ударного дрона. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна на рівні п’ятого поверху. Згодом Віталій Кличко уточнив, що саме в цьому районі зафіксовано двох постраждалих.

Раніше мер Києва повідомляв, що внаслідок обстрілу Києва ушкоджень зазнала п’ятиповерхівка у Святошинському районі. Йшлося про часткове руйнування даху та пошкодження фасаду, водночас несучі конструкції будівлі не постраждали.

📢 «Постраждали четверо людей. Зокрема, медики госпіталізували дівчину-підлітка, одному постраждалому надали допомогу амбулаторно. Двом — на місці», — повідомляв раніше Віталій Кличко.

Інформація щодо наслідків обстрілу Києва та стану постраждалих уточнюється, екстрені служби продовжують роботу на місцях ураження.

👉 Також нагадаємо, що увечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна.