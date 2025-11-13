Нафтогаз отримає 127 млн євро гранту від ЄІБ на закупівлю газу

Нафтогаз і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоду про грант на суму 127 млн євро, які Євросоюз виділив за участі Норвегії. Як повідомила пресслужба компанії, кошти спрямують на закупівлю природного газу для забезпечення стабільної роботи української енергосистеми.

📢 «Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України (Ukraine Investment Framework, UIF) – механізм, створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України після російської агресії», – зазначено у повідомленні.

UIF є частиною програми Ukraine Facility, головного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. У межах цього механізму вперше Норвегія спрямувала власну допомогу напряму через європейський фінансовий інструмент.

☝️ Як наголосила віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська, спільна ініціатива ЄС і ЄІБ демонструє ефективну взаємодію партнерів у кризових умовах.

📢 «Грант ЄС у розмірі 127 млн євро для Нафтогазу, на додачу до кредиту ЄІБ у 300 млн євро, який було підписано та повністю виплачено у жовтні, відображає спільне розуміння терміновості ситуації та нашу здатність діяти швидко. Разом, як Team Europe, ми допомагаємо зміцнити енергетичну стійкість України та забезпечити безперебійну роботу критичних послуг в умовах триваючих російських атак», – сказала вона.

Таким чином, грант ЄІБ доповнює вже надане кредитне фінансування і спрямований на посилення енергетичної безпеки країни напередодні зимового періоду.

Нагадаємо, що у жовтні російські війська здійснили вісім масованих атак на газову інфраструктуру України. Було тимчасово зупинено роботу кількох критично важливих об’єктів.

За даними ЗМІ, внаслідок цих ударів Україна втратила до 60% добового видобутку газу, а уряд був змушений ухвалити рішення про збільшення імпорту палива на 30%.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше оцінив додаткові потреби України у постачанні газу приблизно у 2 млрд доларів. Він повідомляв, що декілька країн вже погодилися надати грантову підтримку. Крім того, до процесу долучилися міжнародні фінансові інституції та банки-партнери.

Завдяки новій угоді між Нафтогазом та ЄІБ, Україна отримає додаткові ресурси для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону і відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок атак.