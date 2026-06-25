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Війська рф атакували залізничників, загинув помічник машиніста

Денис Молотов
Денис Молотов
Війська рф атакували залізничників, загинув помічник машиніста
Ілюстративне фото з відкритих джерел / наслідки попередніх атак на залізничну інфраструктуру.

російські окупаційні війська 25 червня здійснили серію прицільних ударів по рухомому складу «Укрзалізниці» у Запорізькій та Сумській областях. Внаслідок одного з влучань у Запоріжжі загинув помічник машиніста, про що заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Загалом протягом доби зафіксовано три цілеспрямовані атаки на залізничну техніку: два удари прийшлися по Запоріжжю, ще один — по Сумщині. Завдяки злагодженим та оперативним діям дві залізничні бригади вдалося вчасно евакуювати, тому вони не постраждали.

Проте третій обстріл у Запоріжжі завершився трагедією. Ворожий снаряд поцілив безпосередньо в локомотив. Машиніст встиг перейти в безпечне місце, а його помічник, який перебував у задній кабіні, отримав смертельні поранення — врятувати залізничника, на жаль, не вдалося.

Масовані атаки на цивільну інфраструктуру

Зазначені атаки стали частиною масованого ранкового обстрілу. З самого ранку 25 червня російські окупаційні війська також атакували автозаправні комплекси у Запоріжжі та Сумах, через що було поранено чотирьох людей. Згодом керівництво Запорізької ОВА підтвердило повторні удари по обласному центру, які забрали життя ще одного чоловіка та призвели до поранення жінки.

Ситуація на транспортних шляхах залишається напруженою. Нагадаємо, що 15 червня низка пасажирських та вантажних потягів після аналогічних обстрілів затримувалася майже на 4 години через пошкодження колій та контактної мережі. Компанія продовжує працювати над відновленням графіку руху, попри постійну загрозу з боку ворога.

Окупаційні російські війська вдарили реактивними безпілотниками типу «Шахед» по залізничному депо у Конотопі Сумської області. Внаслідок цього обстрілу один працівник залізниці загинув, а ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості

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