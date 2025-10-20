Україні може знадобитися газ на $2 млрд, частину коштів уже знайдено

Україні може знадобитися газ на $2 млрд, якщо ситуація в енергетичному секторі ускладниться. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами, повідомляє Укрінформ у понеділок, 20 жовтня.

📢 «Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 млн доларів, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ», – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко досягла позитивних домовленостей зі Словаччиною, а міністр енергетики Світлана Гринчук – із компаніями у США.

📢 «Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено», – зазначив шостий президент України.

☝️ Він наголосив, що міжнародні партнери активно допомагають у вирішенні енергетичних викликів, зокрема через надання грантів і погодження нових каналів постачання газу.

👉 Нагадаємо, 16 жовтня російські війська знову атакували газову інфраструктуру України. Це була вже шоста масована атака з початку місяця, внаслідок якої роботу низки критично важливих обʼєктів довелося тимчасово призупинити.

📌 Раніше ЗМІ повідомили, що через обстріли Україна втратила до 60% видобутку газу за добу. В уряді уточнили, що країна змушена збільшити імпорт на 30%, аби компенсувати втрати та забезпечити стабільність енергопостачання у зимовий період.