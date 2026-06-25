Фінляндія додатково виділила 40 млн євро на ініціативу PURL

Фінляндія виділила 40 млн євро на підтримку ініціативи PURL для закупівлі американського озброєння для Збройних сил України. Про це оголосив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо під час відкриття міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходить у Гданську у четвер, 25 червня.

📢 «І сьогодні я з гордістю оголошую, що мій уряд вирішив додатково виділити 40 млн євро на ініціативу PURL», — заявив під час свого виступу Петтері Орпо. Прем’єр-міністр також нагадав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Фінляндія вже передала Україні 33 пакети матеріальної та військової допомоги.

Зобов’язання щодо довгострокової підтримки

Як повідомили на офіційному сайті уряду Фінляндії, виділений пакет на суму 40 млн євро є частиною ширшого фінансового зобов’язання, укладеного під час весняної бюджетної сесії. Воно передбачає збільшення військової підтримки Україні на загальну суму 300 млн євро протягом 2026–2027 років.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен підкреслив комплексний підхід країни до допомоги:

📢 «Фінляндія прагне підтримувати Україну за допомогою різних інструментів. До них належать ініціатива PURL та допомога Фінляндії Україні у сфері оборонних матеріалів через нашу вітчизняну оборонну промисловість, а також постачання з арсеналів Фінських збройних сил».

Обсяг міжнародної допомоги через PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) стає дедалі вагомішим інструментом для забезпечення потреб ЗСУ. Раніше у червні стало відомо, що Швеція виділила понад 100 млн доларів на цю ініціативу, що стало вже четвертим внеском держави у межах даної програми. Також Нідерланди спрямували 500 млн євро на озброєння для України, з яких 250 млн євро цільово призначені саме для PURL.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, програма PURL є критично важливою. Адже саме через неї Україна отримує до 90% ракет для систем протиповітряної оборони.

За 2025 рік загальна сума внесків за цією ініціативою склала 4,3 млрд доларів, і наразі наповнення нових пакетів допомоги продовжується.

ℹ️ Нагадаємо, що PURL — це спільна програма Сполучених Штатів Америки та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України через спеціальний фонд НАТО. Це дозволяє отримувати необхідні озброєння, зокрема ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів армії США. Станом на кінець 2025 року до програми приєдналися вже 24 країни.