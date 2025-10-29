Середа, 29 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

Денис Молотов
Денис Молотов
На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

На тимчасово окупованій території Запорізької області пущено під укіс та знищено потяг російських загарбників із військовим вантажем. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у середу, 29 жовтня.

За даними ГУР, вибух стався перед світанком у районі міста Токмак. Зазначено, що вибухова подія відбулась на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району.

📢 «Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда», – йдеться у повідомленні розвідки.

На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем Унаслідок операції, спрямованої проти військової логістики ворога, було пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна. Рух на цій ділянці повністю паралізовано.

☝️ Раніше партизанський рух АТЕШ повідомив про проведення успішної диверсії на залізничній інфраструктурі Токмака. Це також фактично заблокувало всі види постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Крім того, за даними українських джерел, ударні дрони ЗСУ раніше знищили ще один російський вантажний потяг із пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Франції затримали двох грабіжників, які обікрали Лувр

ПОДІЇ

Фейк: Кабмін встановив повний контроль над медіа в Україні

СТОПФЕЙК

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 121 бойове зіткнення, ворог запустив 3,5 тис. дронів

ВІЙНА

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

ПОДІЇ

Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків — Зеленський

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Зеленський анонсував план припинення вогню

ВАЖЛИВО

Трамп оголосив про підготовку наземної операції США у Венесуелі

ПОЛІТИКА

Трамп пояснив, чому не планує зустріч із путіним

ВАЖЛИВО

Чоловік жорстоко вбив вагітну кішку веслом на Житомирщині

КРИМІНАЛ

Зеленський: Gripen стануть частиною безпекових гарантій для України

ВАЖЛИВО

Пам’яті Кароліни Полтавської 🕯️

ЛУГАНЩИНА

У США сперечаються щодо готовності путіна до переговорів – WSJ

ПОЛІТИКА

Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"