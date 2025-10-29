На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

На тимчасово окупованій території Запорізької області пущено під укіс та знищено потяг російських загарбників із військовим вантажем. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у середу, 29 жовтня.

За даними ГУР, вибух стався перед світанком у районі міста Токмак. Зазначено, що вибухова подія відбулась на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району.

📢 «Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда», – йдеться у повідомленні розвідки.

Унаслідок операції, спрямованої проти військової логістики ворога, було пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна. Рух на цій ділянці повністю паралізовано.

☝️ Раніше партизанський рух АТЕШ повідомив про проведення успішної диверсії на залізничній інфраструктурі Токмака. Це також фактично заблокувало всі види постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Крім того, за даними українських джерел, ударні дрони ЗСУ раніше знищили ще один російський вантажний потяг із пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області.