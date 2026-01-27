Вівторок, 27 Січня, 2026
На заході України атаковано об’єкт групи «Нафтогаз»

Денис Молотов
На заході України атаковано об’єкт групи «Нафтогаз»
Фото: пресслужба НАК "Нафтогаз" Україна / російська атака на об'єкт критичної інфраструктури України.

Атака на «Нафтогаз» відбулася вранці у вівторок, 27 січня. Російські загарбники завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи «Нафтогаз» у західному регіоні України. Внаслідок влучання на місці виникла пожежа, повідомила пресслужба компанії.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький зазначив, що з міркувань безпеки фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси:

📢 «З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення довкілля, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС».

☝️ За інформацією компанії, усі дії з реагування координуються з органами місцевої влади та профільними службами.

У «Нафтогазі» наголосили, що це вже 15-й цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури компанії від початку січня.

📢 «Нафтогаз продовжує працювати в умовах постійної воєнної загрози, зосереджуючи зусилля на безпеці персоналу, мінімізації наслідків атак та збереженні стабільності роботи енергетичної системи», — додали в компанії.

Точне місце розташування об’єкта не розголошується. Водночас відомо, що цього ж дня місто Броди на Львівщині зазнало атаки дронів-камікадзе типу «Shahed». Там виникла масштабна пожежа, у місті відчувається різкий запах, а в школах тимчасово призупинили навчання.

🔻 Також у ніч проти 27 січня російські війська масовано атакували Одесу — станом на зараз відомо про трьох загиблих та понад 20 поранених.

🚨 Загалом за ніч росія випустила 165 ударних безпілотників по Україні, близько 100 з них — дрони типу «Shahed». Підрозділи ППО та РЕБ знищили або подавили 135 ворожих БпЛА.

