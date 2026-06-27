Безпілотник рф поцілив по фермі на Чернігівщині

російський безпілотник поцілив у цивільне підприємство на території Чернігівської області під час чергової серії обстрілів прикордонних районів. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено промислову та господарську інфраструктуру, а також поранення дістав місцевий мешканець. Про наслідки ворожих атак за минулу добу поінформував голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі в суботу, 27 червня.

📢 «Увечері в Семенівці унаслідок удару FPV-дроном поранень зазнав 57-річний цивільний чоловік. Його ушпиталили. Пошкоджена також автівка. Сьогодні зранку був удар БпЛА по підприємству — пошкоджені складські й господарчі будівлі», — зазначив очільник ОВА.

Масовані атаки на інфраструктуру громад

За інформацією керівника ОВА, ворог активно використовував для обстрілів ударні безпілотні апарати типу «Гербера» та численні FPV-дрони. Географія ударів зафіксована у кількох прикордонних громадах регіону:

Городнянська громада: з самого ранку російські військові атакували дроном «Гербера» фермерське господарство в одному з сіл, внаслідок чого загорілася покрівля будівлі. Пізно ввечері в самій Городні під удар потрапило інше підприємство, де спалахнула пожежа та було пошкоджено вантажівку.

з самого ранку російські військові атакували дроном «Гербера» фермерське господарство в одному з сіл, внаслідок чого загорілася покрівля будівлі. Пізно ввечері в самій Городні під удар потрапило інше підприємство, де спалахнула пожежа та було пошкоджено вантажівку. Новгород-Сіверська громада: увечері через атаку безпілотника по одному з населених пунктів громади зазнав пошкоджень вантажний автомобіль. В іншому селі цієї ж громади сьогодні зранку зафіксовано влучання, через які руйнувань зазнали амбар із зерном та місцевий магазин.

Загалом, за підрахунками обласної військової адміністрації, у прикордонній смузі було зафіксовано високу щільність використання ворогом дронів-камікадзе. Усього за добу окупаційні війська здійснили 47 обстрілів Чернігівщини.

Ворожа активність у сусідніх регіонах

Ситуація залишається напруженою не лише на Чернігівщині, а й в інших прикордонних та прифронтових областях України. Зокрема, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по одному з районів Сумської області, внаслідок чого постраждали 10 цивільних громадян.

Крім того, під удари російських військових потрапили об’єкти паливної інфраструктури — ворог атакував автозаправні станції у Запорізькій та Харківській областях.

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👉 Також нагадаємо, що минулої доби на фронті відбулося 256 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському та Слов’янському напрямках.