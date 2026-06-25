Підтримка освіти: трьом громадам Луганщини передали обладнання цифрових освітніх центрів

Для підвищення якості дистанційного навчання трьом громадам Луганщини передали обладнання цифрових освітніх центрів. У четвер, 25 червня, заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації Олексій Бльоскін провели зустріч із представниками Лисичанської, Сіверськодонецької та Рубіжанської міських військових адміністрацій.

Передана техніка допоможе облаштувати спеціалізовані простори для якісного навчального процесу в умовах вимушеного переміщення. Розташування центрів визначено з урахуванням логістики для більшості учнів: Лисичанський і Рубіжанський центри базуватимуться у Дніпрі, а Сіверськодонецький — у Києві.

📢 «Необхідне обладнання надано освітянам Луганщини від уряду Японії. У школах цих трьох громад наразі навчається найбільша кількість учнів. І ті, що мешкають у безпечних регіонах країни, і за кордоном. Також не переривається зв’язок зі здобувачами освіти, які перебувають на окупованій території. Надане устаткування має підвищити якість дистанційного навчання», — зазначила Катерина Безгинська під час зустрічі.

Стратегічна важливість технічної допомоги

Забезпечення шкіл Луганщини сучасними засобами зв’язку та обчислювальною технікою є пріоритетним завданням для збереження освітнього потенціалу регіону. Навіть попри складні умови, освітня мережа громад продовжує працювати дистанційно, охоплюючи дітей як у вільних областях України, так і тих, хто вимушено перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Отримані комплекти техніки дозволять вчителям проводити уроки на вищому рівні, а учням — краще засвоювати матеріал. Така підтримка від міжнародних партнерів, зокрема уряду Японії, є свідченням системної уваги до потреб української молоді, яка попри війну продовжує здобувати якісну освіту.

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👉 Також нагадаємо, що Луганщина успішно завершила навчальний рік та розгортає літню оздоровчу кампанію для дітей.