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Удари по інфраструктурі: атаки на АЗС у Сумах

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по інфраструктурі: атаки на АЗС у Сумах
Фото: наслідки російських атак на цивільну інфраструктуру Сумщини / Сумська ОВА / 24.06.2026

Окупаційні війська рф завдали підступного удару по автозаправній станції на околиці міста Суми, внаслідок чого постраждали троє цивільних громадян. Про це у середу, 24 червня, офіційно повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Окупаційні підрозділи продовжують цілеспрямовано обирати своїми цілями об’єкти паливно-енергетичного комплексу прифронтових областей України. Такі дії спрямовані на дестабілізацію внутрішньої логістики та створення загрози для життя цивільних громадян і персоналу станцій.

Екстрені служби негайно прибули на місце події для ліквідації наслідків повітряного нападу та надання першої медичної допомоги.

📢 «Сьогодні зранку російський безпілотник атакував автозаправну станцію на околиці Сум. Ворог системно б’є по АЗС області. Попередньо, постраждали троє цивільних, які перебували на території», — зазначив очільник регіону у першому ранковому зведенні.

Пошкодження цивільного транспорту та повторний наліт на місто

Вибуховою хвилею та уламками під час першої атаки також було суттєво пошкоджено кілька приватних автомобілів, які були припарковані поруч.

Проте на цьому ворожа активність у повітряному просторі обласного центру не припинилася. З часом очільник ОВА повідомив про новий підступний ворожий удар по паливній інфраструктурі міста.

📢 «Ще одна атака по території автозаправної станції у Сумах. Пожежу, яка здійнялася після удару, вже ліквідували. Дякую рятувальникам за професійну й оперативну роботу. Попередньо, одна людина травмована. Інші наслідки уточнюються», — констатував Олег Григоров.

Заклик до цивільного населення та хронологія аналогічних атак

Військове командування та керівництво області наполегливо просить мешканців суворо дотримуватися базових правил особистої безпеки під час оголошення повітряних тривог.

⚠️Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час ворожих атак тримайтеся подалі від об’єктів критичної інфраструктури та відкритих просторів. Постійно перебувайте у безпечних приміщеннях або спеціалізованих укриттях.

Нагадаємо, останнім часом подібна тактика ударів по паливних вузлах фіксується і в інших прифронтових містах країни. Зокрема, раніше дрон рф вдарив по автозаправній станції у Запоріжжі, де внаслідок вибуху вщент загорілися два автомобілі.

Крім того, ворожий ударний БпЛА типу «шахед» атакував автозаправну станцію на півдні Одещини, де через точне влучання спалахнув газовоз та будівля операторської АЗС.

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