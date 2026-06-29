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За ексміністра Германа Галущенка внесли всю суму застави

Денис Молотов
Денис Молотов
За ексміністра Германа Галущенка внесли всю суму застави
Фото: Transparency International Ukraine / колишній міністр енергетики та юстиції України Герман Галущенко

За колишнього міністра енергетики та юстиції України Германа Галущенка сьогодні повністю внесли всю суму застави, яку визначив Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Сума фінансового забезпечення склала 150 мільйонів гривень. Відповідну інформацію аналітикам організації Transparency International Ukraine офіційно підтвердили у пресслужбі ВАКС у понеділок, 29 червня.

Після повного зарахування коштів на спеціальний рахунок суду колишній високопосадовець має юридичне право вийти зі слідчого ізолятора (СІЗО), де він перебував останні місяці. Водночас на нього будуть автоматично покладені інші процесуальні обов’язки, зокрема:

  • заборона залишати межі регіону без дозволу слідства;
  • вилучення документів для виїзду за кордон;
  • обов’язкове носіння електронного засобу контролю.
Передісторія затримання та зменшення застави

Нагадаємо, Герман Галущенко, який раніше тривалий час очолював Міністерство енергетики, а згодом — Міністерство юстиції, був затриманий детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 15 лютого поточного року під час спроби терміново виїхати за межі України пасажирським потягом.

Вже наступного дня, 16 лютого, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно повідомила йому про підозру у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та причетності до діяльності великого злочинного угруповання.

До сьогоднішнього дня ексміністр перебував під вартою в ізоляторі. Спочатку ВАКС встановив йому альтернативну заставу в розмірі 200 мільйонів гривень. Проте нещодавно, 12 червня, колегія суддів частково задовольнила аргументи захисту та на чверть зменшила розмір застави. Її було знижено до кінцевої планки у 150 мільйонів гривень.

У чому саме звинувачують колишнього урядовця

Герман Галущенко є одним із ключових фігурантів гучної антикорупційної справи під кодовою назвою «Операція Мідас». За офіційною версією слідства, колишній урядовець підозрюється у відмиванні доходів і безпосередній участі у масштабній злочинній організації відомого бізнесмена Тимура Міндіча.

Правоохоронці стверджують, що ексміністр тривалий час усіляко сприяв підприємцю у встановленні тіньового контролю над фінансовими потоками в українському енергетичному секторі. Натомість посадовець отримував суттєву особисту неправомірну вигоду. Зокрема, йдеться про подальшу легалізацію незаконно отриманих грошей через спеціалізований офшорний фонд на території Англії, офіційними бенефіціарами та власниками якого заздалегідь оформили членів родини урядовця.

Офіційні дії Германа Галущенка наразі кваліфіковано за частиною 2 статті 255 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває.

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