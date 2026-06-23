Удари по АЗС та стоянках: наслідки атак на Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталися пожежі, була пошкоджена низка цивільних об’єктів. Про це 23 червня офіційно повідомив очільник ОВА Іван Федоров, розкривши деталі комбінованого нальоту російських окупаційних військ.

Поранена жінка, суттєво пошкоджене приміщення АЗС, горіли цивільні автівки — росіяни масовано атакували ключові об’єкти інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у Запоріжжі. Ворожий безпілотний апарат поцілив безпосередньо по території автозаправної станції в одному з районів обласного центру.

Внаслідок вибуху пошкоджене внутрішнє приміщення, навіс та опорні металеві конструкції. Офіційно відомо, що поранень дістала 23-річна жінка, якій оперативно надана уся необхідна медична допомога.

Ураження освітнього закладу та автостоянки великовагових автівок

Окрім паливних об’єктів, ворог намагався знищити адміністративні та навчальні будівлі, які забезпечують життєдіяльність приміських громад.

Внаслідок нічної атаки загорілося приміщення освітнього закладу, де виникла пожежа. Також осколками та вибуховою хвилею пошкоджено вікна Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та будівлі сільської ради, проте там, за попередніми даними, минулося без постраждалих осіб.

Ще один точковий удар прийшовся на цивільну автостоянку. Там серйозно пошкоджені п’ять великовагових автівок та виникла сильна пожежа, яку ліквідували надзвичайники. На щастя, на цій локації також обійшлося без людських жертв.

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Рекордна кількість обстрілів: 1050 ударів по Запорізькій області

Ситуація на лінії зіткнення та у прифронтових районах залишається вкрай напруженою через масоване застосування загарбниками авіації та ударних дронів.

Сім людей загалом отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Впродовж поточної доби окупанти завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському та Тимошівці.

Одночасно 769 БпЛА різної модифікації, переважно FPV, атакували десятки міст і сіл, серед яких Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха, Балабине, Новомиколаївка, Кам’яне, Біленьке, Річне, Новояковлівка, Новорозівка, Новосолошине, Матвіївка, Лисогірка, Мар’ївка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхня Терса, Староукраїнка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка, Цвіткове, Добропілля, Рибне, Червона Криниця та Микільське.

Також зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Гуляйпільському та Гіркому, а також 260 артударів по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

До профільних служб надійшло 169 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталися пожежі, була пошкоджена низка цивільних об’єктів.