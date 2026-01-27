Вівторок, 27 Січня, 2026
Атака на Одесу: під завалами знайшли ще одну жертву

Денис Молотов
Атака на Одесу: під завалами знайшли ще одну жертву
Фото: наслідки російської атаки на Одесу / 27.01.2026

Атака дронів на Одесу в ніч проти вівторка, 27 січня, призвела до збільшення кількості загиблих. Станом на ранок відомо про двох жертв. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

📢 «На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка… Таким чином внаслідок атаки вже двоє загиблих у місті», – йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

Він висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що пошуково-рятувальна операція в Одесі триває.

☝️ Оновлену інформацію підтвердили й у ДСНС. За даними рятувальників, під завалами чотириповерхового житлового будинку, який зазнав значних руйнувань, було виявлено тіло чоловіка. Внаслідок атаки пошкоджені квартири з другого по четвертий поверхи.

📢 «Під завалами чотириповерхового житлового будинку, який зазнав руйнувань унаслідок ворожої атаки (пошкоджено квартири з 2-го по 4-й поверхи), рятувальники виявили тіло чоловіка. Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 24 постраждалих. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати пошкоджені конструкції», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

📊 Станом на цей момент відомо:
  • загиблих — 2 людини;
  • постраждалих — 24 людини.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються, рятувальники розбирають завали та обстежують пошкоджені конструкції будівель.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі загинула одна людина, ще 23 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей та вагітна жінка. У місті пошкоджено майже 50 житлових будинків.

📌 Також шостий президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що під час цієї атаки російські війська спрямували по Одесі 52 ударні безпілотники.

