На Закарпатті в горах знайшли тіла двох чоловіків

У гірській місцевості на Закарпатті виявили тіла двох чоловіків, повідомило регіональне управління ДСНС у понеділок, 3 листопада.

За даними відомства, загиблих знайшли поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик Рахівського району. Трагедія сталася на вихідних.

☝️ Рятувальники транспортували тіла загиблих з високогір’я до села Видричка і передали їх працівникам моргу міста Рахів.

📢 «Загиблими виявились 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У службі наголосили на важливості дотримання правил безпеки у горах.

Рятувальники нагадали, що перед походом необхідно інформувати відповідні служби про маршрут та стежити за погодними умовами, які в осінній період можуть різко змінюватися.

1 з 3

☝️ Нагадаємо, що в серпні прикордонники виявили в Карпатах скелети двох людей, поруч із якими були документи, що належали 36-річному уродженцю Луганської області. Раніше його вже затримували за спробу незаконно перетнути кордон із Румунією.

👉 Також раніше на Вінниччині прикордонники викрили чоловіка, який намагався втекти з України із підробленим свідоцтвом про народження дитини. Інцидент стався 31 жовтня в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський»