Харків’янин «придбав» дитину за крипту для втечі з України

На Вінниччині прикордонники викрили чоловіка, який намагався втекти з України із підробленим свідоцтвом про народження дитини. Інцидент стався 31 жовтня в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський», повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Під час паспортного контролю 35-річний житель Харківщини намагався видати себе за багатодітного батька, щоб скористатися правом на виїзд за межі країни. Для підтвердження статусу він надав три свідоцтва про народження дітей.

☝️ Два документи не викликали зауважень, однак третє, нібито видане в Польщі, здалося прикордонникам підозрілим. Після перевірки з’ясувалося, що свідоцтво не відповідає офіційному зразку.

📢 Під час бесіди чоловік зізнався, що придбав підроблене свідоцтво за 4000 USDT (криптовалютний токен Tether), переказавши кошти на гаманець невідомої особи.

У результаті «татусеві» відмовили у перетині державного кордону. Водночас до Національної поліції направлено повідомлення про вчинення правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

📌 Це не перший випадок, коли українці намагаються втекти з України, використовуючи фальшиві документи. Раніше на Закарпатті чоловік «купив» третю дитину, щоб виїхати до ЄС, а на кордоні зі Словаччиною правоохоронці затримали киянина, який прикидався нігерійцем.

👉 Також нагадаємо, що на пункті пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» у зоні Мукачівського прикордонного загону ввечері 30 жовтня стався прорив кордону. Чоловік на чорній Toyota Avensis протаранив шлагбауми та втік з України на територію Євросоюзу.