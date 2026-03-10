ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
На росії знищено воєнний завод Кремній Ел ракетами Storm Shadow

Денис Молотов
На росії знищено воєнний завод Кремній Ел ракетами Storm Shadow
Фото: знищення воєнного заводу на росії Кремній Ел ракетами Storm Shadow / 10.03.2026

Завод Кремній Ел у російському Брянську зазнав потужного критичного удару, про що спочатку повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах у вівторок, 10 березня. Перед цим так званий губернатор Брянської області олександр богомаз попередив у Telegram про ракетну небезпеку. Після цього у районі підприємства пролунала серія потужних вибухів.

За словами очевидців, було чути понад десять вибухів, а на оприлюднених у мережі відео зафіксовано політ ракет і влучання по території заводу.

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 працівників підприємства. За їхніми даними, удар могли завдати ракетами Storm Shadow.

У свою чергу олександр богомаз заявив, що є загиблі, однак не уточнив їхню кількість. Він назвав атаку на підприємство оборонної промисловості “нелюдським терористичним актом”.

✅ Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Сили оборони України уразили брянський завод мікроелектроніки Кремній Ел.

📢 «В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки Кремній Ел», – мовиться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що завод Кремній Ел є критично важливою ланкою у виробництві російського високоточного озброєння.

Підприємство спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які фактично виконують роль “мізків” і “нервової системи” сучасних систем озброєння.

Зокрема, на заводі виготовляють компоненти для ракетних комплексів Іскандер.

☝️ За даними Генштабу, було зафіксовано ураження цілі та значні пошкодження виробничих потужностей підприємства. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Повідомляється, що аеророзвідку перед ударом здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд».

До офіційного підтвердження інформація про атаку поширювалася з численних повідомлень місцевих мешканців та відео в мережі, на яких було чути вибухи та видно момент ураження об’єкта.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

ℹ️ Завод Кремній Ел у Брянську є одним із найбільших підприємств мікроелектроніки на росії. На ньому працює понад 1,7 тисячі осіб.

Підприємство виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі, а також виконує значну кількість замовлень для Міністерства оборони рф.

Зокрема, продукція заводу використовується у виробництві:
  • систем протиповітряної оборони «Панцирь»;
    • ракетних комплексів «Іскандер»;
    • стратегічних ракет «Булава»;
    • ракетних систем «Тополь-М»;
    • зенітних комплексів «С-300» та «С-400»;
    • радіолокаційних систем;
    • засобів радіоелектронної боротьби;
    • безпілотних літальних апаратів.

☝️ Раніше завод Кремній Ел уже неодноразово зазнавав атак безпілотників, після яких підприємство було змушене тимчасово призупиняти роботу.

