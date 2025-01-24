Влучні удари по Брянську та Рязані на росії підтвердили в Генштабі

Українські захисники завдали ударів за допомогою безпілотників по об’єктах у російських містах Рязань та Брянськ, які беруть участь у забезпеченні армії рф. Про це в п’ятницю, 24 січня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, операція була проведена за участі Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

Внаслідок атак виникли пожежі на виробничих об’єктах Рязанської нафтопереробної компанії та на нафтоперекачувальній станції у Рязані.

Крім того, у Брянську було уражено завод «Кремній Ел», який є одним із ключових підприємств російської мікроелектронної промисловості.

📢 «Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах Тополь-М, Булава, зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків. Результати ураження уточнюються», – йдеться у повідомленні Генштабу.

У військовому командуванні підкреслили, що атаки на об’єкти на росії, які забезпечують окупаційну армію пально-мастильними матеріалами та військовою технікою, продовжуватимуться систематично та цілеспрямовано, доки збройна агресія рф проти України не буде повністю припинена.

Нагадаємо, сьогодні на росії заявили про масовану атаку дронів на 11 регіонів, зокрема москву та Крим. За словами російських представників, начебто всі 121-го безпілотника було «знищено».

Водночас стало відомо про вибухи на нафтопереробному заводі у Рязані, а також про зупинку роботи заводу «Кремній Ел» у Брянську. Російська сторона визнала, що частина виробничих приміщень зазнала пошкоджень.

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 18 січня в Калузькій області на російській федерації пролунала серія потужних вибухів. Як підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України, було успішно уражено ще одну нафтобазу, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.