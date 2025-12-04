Четвер, 4 Грудня, 2025
На росії визнали, що благали в Індії їжу та одяг

Денис Молотов
На росії визнали, що благали в Індії їжу та одяг

На росії звернулись до індійських виробників із благанням наростити імпорт на російський ринок. Зокрема, постачання продуктів харчування, електроніки, одягу, взуття, телекомунікаційного обладнання та лікарських препаратів. На москві планують збільшити обсяг імпорту з Індії до $40 млрд щороку. Про це заявив заступник голови адміністрації путіна максим орєшкін під час візиту до Нью-Делі, повідомляють росЗМІ.

Орєшкін підкреслив, що російська делегація прибула до Нью-Делі з чіткою метою:

📢 «російська делегація та бізнес приїхали сьогодні з цілком конкретною метою. А саме ми приїхали за індійськими товарами», — заявив він.

На москві прагнуть значно наростити імпорт широкого спектра товарів, включно з продукцією харчової промисловості та товарами повсякденного вжитку.

Згідно з даними росЗМІ, після початку повномасштабної війни російсько-індійська торгівля зросла на 430% — з $13 млрд на рік до $69 млрд. Утім, майже весь приріст припав на закупівлю російської нафти, обсяги якої для Індії поступаються лише китайським.

Натомість масштабного імпорту індійських товарів, про який кремль говорив у межах «стратегічного партнерства», російська економіка так і не побачила.

Орєшкін заявив, що індійську продукцію вже чекає на російських маркетплейсах, де виробникам обіцяють «прямий доступ до мільйонів споживачів».

Він додав, що «великий інтерес» для москви становлять індійське телекомунікаційне обладнання, комплектуючі для промисловості та лікарські препарати. Саме збільшення імпорту цих товарів, за його оцінками, має підняти товарообіг між країнами до $40 млрд на рік.

Ще у 2022 році російські чиновники надсилали Індії перелік із 500 необхідних позицій — від автозапчастин та авіакомпонентів до ниток, фарб, систем зв’язку, рятувальних жилетів і матеріалів для виробництва паперу. Попри це, за три роки суттєвих змін у напрямку двостороннього імпорту досягти не вдалося.

Раніше повідомлялося, що російські імпортери зіткнулися з різким уповільненням пропуску вантажів на кордоні з Казахстаном. Починаючи з середини червня, через черги та посилені перевірки час очікування на митних пунктах зріс з однієї години до 10 діб і більше.

👉 Також нагадаємо, що на рф «роскомнагляд» оголосив про можливе повне блокування WhatsApp на території росії, звинувативши сервіс у нібито невиконанні вимог російського законодавства.

