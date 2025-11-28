На росії заговорили про повне блокування WhatsApp

В окупантів «роскомнагляд» оголосив про можливе повне блокування WhatsApp на території росії, звинувативши сервіс у нібито невиконанні вимог російського законодавства. За твердженням відомства, месенджер «використовується для організації терактів, вербування виконавців, шахрайства та інших злочинів». Про це інформує TMT.

Попри те, що WhatsApp залишається одним із найпопулярніших сервісів на росії — ним користуються близько 100 млн людей — він уже функціонує з помітними обмеженнями. З серпня в додатку недоступні аудіо- та відеодзвінки.

У «роскомнагляді» заявили, що «обмеження буде продовжено» і закликали громадян переходити на так звані «національні месенджери».

Робота сервісу вже блокується в тестовому режимі на території Уралу та Сибіру, де користувачі повідомляють про постійні перебої. 30 жовтня російська влада також заблокувала SMS-реєстрацію в WhatsApp і Telegram, обмеживши можливості доступу до обох популярних месенджерів.

Експерти зазначають, що події навколо іноземних сервісів повторюють «сценарій з YouTube»: поступове «затискання» через регіональні та нерівномірні блокування з подальшою підготовкою до повного вимкнення платформ, які кремль не контролює.

У Держдумі рф також допускають повне блокування WhatsApp вже протягом найближчих шести місяців. Заступник голови комітету з інформаційної політики Андрій Свінцов заявив, що сервіс «буде забутий через пів року після виходу з росії».

Раніше представники WhatsApp пообіцяли зробити все можливе, аби росіяни зберегли доступ до дзвінків у месенджері, навіть попри тиск і блокування з боку влади.

☝️ Нагадаємо, 13 серпня у рф було обмежено дзвінки в Telegram та WhatsApp під приводом «боротьби зі злочинцями».

👉 Також було повідомлено, що у російській столиці фіксують масові скарги населення на перебої з мобільним зв’язком та навіть дротовим доступом до інтернету.