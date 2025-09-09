На росії у Пензі вибухами пошкоджено магістральні нафтопроводи

У російському місті Пенза вранці 8 вересня пролунали потужні вибухи, які пошкодили критичну нафтогазову інфраструктуру. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО), близько 4:00 у Желєзнодорожньому районі зафіксували щонайменше чотири потужні вибухи.

📢 «Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення», – зазначається у повідомленні розвідки.

Згідно з інформацією джерел, обидва уражені нафтопроводи відігравали важливу роль у забезпеченні військових об’єктів, задіяних у війні проти України.

☝️ Після події російська влада намагалася приховати справжні обставини. Вже за кілька годин у місцевих ЗМІ з’явилися повідомлення про нібито “планові навчання” на нафтогазових об’єктах за участі екстрених служб. Жителів закликали “зберігати спокій” та не довіряти інформації з пабліків.

🔥 Це не перший удар по російській енергетичній системі.