Вівторок, 9 Вересня, 2025
У рф пошкоджено стратегічний нафтопровід Куйбишев – Лисичанськ

Денис Молотов
У Саратовській області на росії підірвано магістральний нафтопровід. Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

📢 За даними ГУР МО, 8 вересня близько першої години ночі у Красноармійському районі Саратовської області стався потужний вибух. У результаті було виведено з ладу магістральний нафтопровід Куйбишев – Лисичанськ, який має потужність до 82 млн тонн на рік і використовується для забезпечення паливом російських військових.

Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, вранці після вибуху на місце прибули численні ремонтні бригади, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

☝️ Водночас російські пропагандистські ресурси пояснили подію «плановими навчаннями».

Це вже третій об’єкт нафтогазової інфраструктури, пошкоджений на росії лише за минулу добу. Раніше вибухи пролунали в Пензі, де були виведені з ладу системи магістральних нафтопроводів.

📌 Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли також про вибух на стратегічному трубопроводі Рязань – москва, який є одним із головних джерел постачання пального до російської столиці.

