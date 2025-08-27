Середа, 27 Серпня, 2025
Потужний вибух на нафтопроводі під Рязанню на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Потужний вибух на нафтопроводі під Рязанню на росії

У середу, 27 серпня, у Рязанській області на росії стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «рязань–москва». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

📢 «Після появи повідомлень у пабліках м. Рязань про сильний “хлопок” на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин московитами були стягнуті автомобілі екстрених служб для його ліквідації», – йдеться у повідомленні.

За свідченнями місцевих мешканців, вибух стався неподалік села Божатково Залізничного району Рязані. На місці працюють правоохоронні органи, ремонтні бригади та пожежні розрахунки, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та загасити пожежу.

ГУР повідомляє, що з 2018 року ця магістраль була перепрофільована під транспортування автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує паливом армію рф.

Внаслідок вибуху та пожежі постачання нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники компанії вже підраховують збитки.

Подія є ще одним ударом по енергетичній інфраструктурі росії. Раніше ЗМІ підрахували, що через українські атаки рф втратила щонайменше 17% потужностей своїх нафтопереробних заводів. Це становить приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Крім того, аналітики попереджають, що через удари дронів, росія може зазнати незворотних втрат великих НПЗ, що значно ускладнить відновлення виробництва пального у майбутньому.

☝️ Також раніше було повідомлено, що американська корпорація ExxonMobil проводить таємні переговори з російською державною компанією «Роснєфть» щодо повернення на російський ринок.

