На росії у москві стріляли в генерала ГРУ

На росії у москві здійснено замах на першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Внаслідок стрілянини він отримав кілька кульових поранень і був госпіталізований. Про це у п’ятницю, 6 лютого, повідомляють російські засоби масової інформації з посиланням на Слідчий комітет рф.

За попередньою інформацією слідства, інцидент стався у житловому будинку на Волоколамському шосе в північно-західній частині столиці рф. Невідомий відкрив вогонь по рашистському топ-військовому, після чого зник з місця події. Внаслідок нападу генерал-лейтенант Алексєєв зазнав поранень різного ступеня тяжкості та був доставлений до медичного закладу.

Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу рф, що передбачають відповідальність за замах на вбивство, а також за незаконний обіг вогнепальної зброї. Правоохоронні органи встановлюють особу нападника та можливі мотиви злочину.

ℹ️ Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу зс рф з 2011 року. У 2017 році йому було присвоєно звання героя росії.

Події під час “заколоту” пвк “вагнер”👇

Ім’я Алексєєва раніше неодноразово фігурувало у публічному просторі у зв’язку з подіями червня 2023 року, коли під час заколоту, організованого засновником ПВК «вагнер» євгеном пригожиним, він разом із заступником міністра оборони рф Юнус-Беком Євкуровим перебував у Ростові-на-Дону та був фактично заблокований бойовиками приватної військової компанії.

Тоді у відкритому доступі з’явилося відео, на якому пригожин спілкується з представниками керівництва Міністерства оборони рф та заявляє про намір «отримати» голову начальника Генерального штабу валерія герасимова і голову міністра оборони сергія шойгу. Пригожин погрожував подальшим просуванням на москву.

📢 У відповідь Алексєєв сказав: «Забирайте». При цьому за день до цих подій він публічно звертався до бійців ПВК «вагнер», звинувачуючи їх у спробі державного перевороту та закликаючи припинити дії.

За даними відкритих джерел, у сфері відповідальності Володимира Алексєєва перебували питання координації діяльності низки воєнізованих формувань. Зокрема, квазіприватних військових структур, які використовувалися росією у воєнних кампаніях. Зокрема «редут», які кремль використовував як витратний матеріал

Також його ім’я згадувалося в контексті окремих політико-військових рішень, пов’язаних із повномасштабною війною проти України. А саме, в історіях, які обговорювалися навколо так званих «гарантій безпеки» для захисників Маріуполя.

⚠️Йдеться не про випадкового силовика, а про одного з архітекторів війни проти України. Війна має звичку повертатися туди, звідки її запускали.

Останніми роками на росії фіксувалися резонансні інциденти, пов’язані з загибеллю або усуненням високопоставлених військових та силовиків. Зокрема, у ніч проти 24 грудня в москві стався вибух поблизу поліцейської дільниці, внаслідок якого загинули двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ рф. За повідомленнями, ці правоохоронці раніше брали участь у бойових діях проти України.

Інші воєнні злочинці рф, що остаточно перестали існувати👇

За відкритими даними та повідомленнями з публічних джерел, з початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році було зафіксовано загибель або усунення низки російських генералів та офіцерів вищого командного складу.

🛑 У 2022 році повідомлялося про повне закінчення генерал-майора Андрія Суховецького в Чернігівській області, генерал-майора Олега Митяєва під час боїв за Маріуполь, а також генералів Володимира Фролова та Андрія Симонова. Того ж періоду було ліквідовано генерал-майора авіації Канамата Боташева та генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

🛑 У 2023 році, за даними журналістських розслідувань та відкритих джерел, остаточно перестали існувати генерал Сергій Горячев, генерал-лейтенант Олег Цоков, генерал-майор Володимир Завадський. А також генерал Дмитро Ульянов.

🛑 У 2024 році повідомлялося про припинення існування генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф, унаслідок вибуху в москві 17 грудня. А також про ліквідацію генерал-майора Павла Клименка в Донецькій області 7 листопада.

🛑 У 2025 році, за відкритими повідомленнями, остаточно згинули генерал-лейтенант Фаниль Сарваров унаслідок вибуху автомобіля в москві, генерал-майор Михайло Гудков, заступник командувача Військово-морського флоту рф, під час удару по командному пункту в Курській області. А також генерал-лейтенант Ярослав Москалик у результаті підриву автомобіля.

🛑 У 2026 році до цього переліку, за інформацією російських ЗМІ, додався випадок із генерал-лейтенантом Володимиром Алексєєвим. Він, начебто, зазнав поранень унаслідок замаху в москві та був госпіталізований. Тимчасово, начебто, залишився існувати.

Ситуацію вже встиг прокоментувати й очільник МЗС на росії сергій лавров:

📢 «Теракт щодо генерал-лейтенанта Алексєєва підтвердив націленість режиму Зеленського на постійні провокації та зрив переговорів», – наголосив лавров.