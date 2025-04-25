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У Балашисі підірвали авто: загинув російський генерал Москалик

Денис Молотов
Денис Молотов
У Балашисі підірвали авто: загинув російський генерал Москалик

У п’ятницю, 25 квітня, в місті Балашиха на росії, що в московській області, стався вибух легкового автомобіля марки Volkswagen, у результаті чого загинув генерал-майор Збройних сил рф Ярослав Москалик. Про це пишуть російські медіа та інформаційні телеграм-канали.

📢 «Автомобіль у Балашисі підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою – воно було закладено всередині, поряд із газобалонним обладнанням, та активовано дистанційно у момент виходу жертви з під’їзду», — повідомляється у джерелах.

Офіційно факт інциденту підтвердив Слідчий комітет російської федерації. Правоохоронці та криміналісти одразу прибули на місце вибуху для проведення слідчих дій.

У Балашисі підірвали авто: загинув російський генерал Москалик📢 «На місце події виїхали слідчі СК рф, криміналісти та експерти відомства, а також оперативні підрозділи правоохоронних органів», — зазначено в офіційній заяві Слідкому.

Пізніше представники СК рф підтвердили смерть генерала Москалика. Розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство та незаконне зберігання і використання вибухівки (ст. 105, ст. 222.1 Кримінального кодексу рф).

🔍 Ярослав Москалик обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС рф. Він відомий тим, що у 2015 році представляв росію на переговорах у рамках нормандського формату. А також був спікером з питань російської військової кампанії в Сирії.

☝️Нагадаємо, раніше, 17 грудня 2024 року, в москві загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Він очолював війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони рф.

Також раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль УАЗ, що призвело до ліквідації російського майора армії загарбників, дмитра первухи.

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