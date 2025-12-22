У столиці рф підірвали генерал-лейтенанта Генштабу зс росії

На росії у москві вранці 22 грудня стався потужний вибух, унаслідок якого остаточно загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил російської федерації генерал-лейтенант фаніл сарваров. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на Слідчий комітет рф. Також відповідна інформація з’явилась й в соцмережах та інформаційних Телеграм-каналах.

За офіційною інформацією, вибух пролунав близько 07:00 у дворі житлового будинку на вулиці Ясенева, неподалік станції метро Домодєдовська. Під сидінням водія білого позашляховика Kia Sorento було встановлено саморобний вибуховий пристрій, який здетонував у момент, коли російський генерал сів до автомобіля.

📌 У Слідчому комітеті рф повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом». На місці події триває огляд, слідчі та оперативні служби відпрацьовують кілька версій інциденту.

☝️ Однією з версій, яку публічно озвучили в Слідкомі, є припущення про «можливу причетність українських спецслужб» до організації успішної ліквідації. При цьому жодних доказів на підтвердження цієї заяви російська сторона наразі не оприлюднила.

фаніл сарваров обіймав одну з ключових посад у структурі Генерального штабу зс рф, відповідаючи за оперативну підготовку військ. Він вважався кадровим військовим і був учасником низки воєнних кампаній кремля. Зокрема, бойових дій у Чечні, Південній Осетії, Сирії, а також повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікувало імена російських генералів, яких вважає причетними до ракетного терору проти українських міст і цивільної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що на російському військовому аеродромі поблизу Липецька в ніч з 20 на 21 грудня спалахнули два бойові винищувачі Су-30 та Су-27.