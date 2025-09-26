москва стягує податки з депозитів свого народонаселення на фінансування війни

Фінансовий тягар війни проти України росія перекидає на власних громадян. Так росіянам доведеться сплачувати податок на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Про це у четвер, 25 вересня, повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Як зазначається у повідомленні, цей податок було впроваджено після початку повномасштабного вторгнення до України. Його головна мета – покриття військових витрат за рахунок мобілізації коштів населення. Стягнення відбувається з процентних доходів за депозитами. Для більшості громадян ставка становить 13%, тоді як для осіб із річним доходом понад 5 млн рублів (близько 59 тисяч доларів) – 15%.

З 2025 року планується впровадження прогресивної шкали, де максимальна ставка досягне 22%. Вона стане базовою для оподаткування з 2026 року.

Влада рф пояснює цей крок «забезпеченням соціальної справедливості», однак експерти розцінюють його як швидкий інструмент наповнення бюджету, що зазнає значних витрат через війну.

За офіційними даними, лише у 2023 році такий податок приніс державі близько 111 млрд рублів (1,31 млрд доларів).

Крім того, раніше міністерство фінансів рф подало до уряду проєкт бюджету на 2026 рік та плановий період 2027–2028 років. У документі передбачено підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. Отримані кошти також мають бути спрямовані на «фінансування оборони та безпеки».

☝️ Також нагадаємо, що правлячий режим на росії засекретив дані про стан економіки та зовнішньої торгівлі. Тепер громадськості представлятимуть лише вибіркові показники, вигідні кремлю.