На росії оголошено призов резервістів на збори 2026 року

Диктатор на росії володимир путін затвердив новий указ, який передбачає проведення військових зборів для росіян у 2026 році. Про це російські пропагандистські медіа повідомили у понеділок, 8 грудня.

За інформацією російських джерел, мобілізаційні заходи стосуватимуться громадян, які перебувають у запасі армії рф. Також під призов на військові збори потрапляють резервісти, що числяться у структурах міністерства надзвичайних ситуацій росії та у підрозділах росгвардії.

☝️Водночас два розділи документа не були оприлюднені та залишаються засекреченими, що викликає питання щодо справжнього обсягу та намірів кремля в межах підготовки до 2026 року.

📢 «Такі збори у росії відбуваються щорічно після публікації указу путіна», — нагадують російські медіа, які поширили документ.

Аналітики зазначають, що ухвалення указу відбувається на тлі активного обговорення ресурсів, необхідних кремлю для продовження війни проти України. Раніше директор Центру Карнегі з вивчення росії та Євразії заявляв, що рф має можливість підтримувати бойові дії ще від 12 до 18 місяців, спираючись на наявні людські та матеріальні ресурси.

На цьому тлі медіа також нагадують оприлюднені раніше оцінки, згідно з якими рф фактично «обміняла» близько 1% дорослого чоловічого населення на 1,45% територій України. Це прямо вказує на масштабність втрат та ціну за розв’язану росією війну.