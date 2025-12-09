Вівторок, 9 Грудня, 2025
путін не готовий до поступок та продовжить фінансувати війну – ЗМІ

Денис Молотов
Країна-агресор росія має достатньо ресурсів, щоб утримувати війну проти України ще від 12 до 18 місяців. Про це заявив директор Центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександр Габуєв в інтерв’ю виданню Handelsblatt.

За його словами, очікувати на швидке перемир’я наразі не доводиться. Адже, російський диктатор володимир путін, як і раніше, дотримується максималістської позиції та не демонструє готовності йти на реальні поступки.

Габуєв вважає, що чинного тиску США на москву недостатньо. На його думку, президент США Дональд Трамп фактично «не чинить на москву відчутного впливу». Це дозволяє кремлю затягувати час та зберігати можливості для продовження бойових дій.

Експерт наголосив, що посилення санкцій здатне суттєво скоротити період, упродовж якого росія може фінансувати війну. Він зауважив, що під посилені обмеження можуть бути включені не лише енергетичні гіганти на кшталт «Роснефти» чи «Лукойла», а й менші нафтові та сировинні компанії.

На його думку, Китаю, Індії та ОАЕ більше не можна дозволяти безкарно обходити санкції чи закуповувати російську нафту.

📢 «Це має відбуватися щодня та дуже послідовно. Нині цього явно недостатньо», – підкреслив він.

Габуєв зазначив, що за умови посилення санкцій та продовження західної військової й фінансової підтримки України термін війни може бути скорочено до менш ніж 18 місяців.

☝️ Нагадаємо, Україна у вівторок, 9 грудня, підготує власний мирний план та передасть його США. Одним із ключових пунктів, щодо якого досі не знайдено компромісу, залишається питання українських територій у концепції мирного врегулювання, запропонованій Сполученими Штатами.

👉 Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що і Україна, і країни Європи нині мають достатньо важелів впливу на росію у процесі мирних переговорів.

