На росії більшість регіонів залишаться без тепла взимку – СЗР

Десятки регіонів на російській федерації цієї зими можуть опинитися під загрозою зриву опалювального сезону. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у суботу, 18 жовтня.

☝️ За інформацією української розвідки, у багатьох регіонах рф системи теплопостачання працюють із перебоями або взагалі не запущені. Зношеність тепломереж у середньому сягає 40%, а в окремих регіонах — понад 80%.

📢 «Інвестицій у комунальну інфраструктуру фактично немає, а зростання тарифів не супроводжується жодними покращеннями», — наголосили в СЗР.

У відомстві додали, що влітку без води залишалися цілі міста, а взимку під загрозою непостачання тепла опиняються десятки регіонів.

🔥 Зокрема, у селищі Високогірне Хабаровського краю опалювальний сезон зірвався через котельню, що згоріла ще в лютому. У Томську влада звітує про підключення майже всіх будинків. Однак, соцмережі мерії перетворилися на стрічку скарг мешканців, які повідомляють про відсутність тепла.

Подібна ситуація спостерігається по всій росії. Так, в Омську чиновники заявили про 100% підключення ще 11 жовтня, але народонаселення досі мерзне. У селах зафіксовано слабкий тиск у системах, прориви батарей та несправні котельні.

У Біробіджані жителів навіть звинувачують у власному замерзанні, пояснюючи це тим, що вони нібито не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.

📉 «росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше: старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Різниця лише в тому, що цього разу ціна може стати відчутною для мільйонів домогосподарств», — зазначили в СЗР України.

☝️ Нагадаємо, що зима 2025–2026 років може стати для України найскладнішою з початку повномасштабного вторгнення. росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетику, зокрема газовидобувну та газотранспортну інфраструктуру, ставлячи під загрозу стабільне проходження опалювального сезону.

👉 Також раніше Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України повідомила, що на росії зростає кількість випадків переслідування користувачів соцмереж за будь-які публікації або навіть звичайні репости.