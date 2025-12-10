Середа, 10 Грудня, 2025
На Львівщині чоловік киркою чинив опір співробітникам ТЦК

Денис Молотов
На Львівщині чоловік киркою чинив опір співробітникам ТЦК

У Львівській області відбулась протидія працівникам ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Місцевий мешканець активно чинив опір та поранив працівника ТЦК та СП, після чого втік, але був оперативно затриманий поліцією. Про це повідомили на сайті Львівської обласної прокуратури.

📢 «Увечері 9 грудня цього року у Стрию під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила», – зазначили у прокуратурі.

🔻 За даними слідства, інцидент стався під час перевірки обліково-реєстраційних документів мешканців, яку ТЦК проводили спільно з поліцейськими в межах оповіщення населення.

На Львівщині чоловік киркою чинив опір співробітникам ТЦК та СП 52-річний чоловік відмовився надати документи, після чого спробував утекти на велосипеді. Коли один із працівників ТЦК наздогнав його, чоловік витягнув кирку, яку мав при собі, розмахнувся та завдав удару в бік.

☝️ Після нападу чоловік викинув знаряддя протидії та намагався сховатися, однак завдяки оперативним діям правоохоронців його швидко розшукали та затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Постраждалого працівника ТЦК з рубаною раною було доставлено до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом насильства щодо службової особи, яка виконує свої обов’язки (ч. 2 ст. 350 КК України).

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

📌 10 грудня Оперативне командування «Захід» підтвердило, що під час заходів оповіщення у Стрию чоловік із сокирою напав на групу співробітників ТЦК.

👉 Нагадаємо, 3 грудня у Львові стався ще один резонансний випадок. Працівник ТЦК помер унаслідок ножового поранення, отриманого під час роботи мобільної групи оповіщення Галицько-Франківського районного ТЦК.

