Неділя, 10 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

Денис Молотов
Денис Молотов
На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

Співробітники Служби безпеки України викрили колишню очільницю комунального підприємства «Троїцьке медичне об’єднання» у масштабному привласненні фінансових ресурсів держави. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про депутатку Троїцької селищної ради, обрану від забороненої проросійської партії «Наш край». У період, коли вона керувала місцевою лікарнею, північ Луганської області була окупована російськими військами. Після захоплення регіону вона не виїхала на підконтрольну Україні територію, а натомість почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Невдовзі загарбники «перепризначили» її на посаду «головлікаря» так званого «державного закладу “Троїцька центральна районна багатопрофільна лікарня лнр”». Перебуваючи на цій посаді влітку 2022 року, колаборантка отримала фактичний доступ до банківських рахунків медзакладу. Використовуючи службове становище, вона організувала схему з виведення бюджетних коштів у змові з керівником будівельної компанії, зареєстрованої у Щастинському районі.

Сторони уклали фіктивний договір на модернізацію обладнання двох корпусів лікарні. На підставі цієї угоди з рахунків медичного закладу було перераховано понад 5 мільйонів гривень, що належали Троїцькій селищній територіальній громаді. Фактично роботи не виконувалися, а отримані гроші учасники схеми привласнили та розподілили між собою.

⚠️ Наразі обидва фігуранти справи переховуються на тимчасово окупованій території.

👉 Ексдиректорці лікарні заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

👉 Її спільник, керівник будівельної фірми, отримав підозру одразу за двома статтями: ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади👉 Крім цього, за матеріалами СБУ, колишня депутатка також перебуває у розшуку за обвинуваченням у колабораційній діяльності відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Правоохоронці вживають комплексних заходів, щоб притягнути обох зловмисників до відповідальності та повернути кошти громади.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з працівниками ГУ Національної поліції в Луганській області. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура. Робота з документування злочинної діяльності та встановлення всіх причетних осіб триває.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради, пов’язаного з проросійськими партіями, який нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сирський закликав до продовження мобілізації

ВАЖЛИВО

Чеський режисер привіз трьох прихильників путіна до України для зйомок док. фільму про агресивну війну рф

ПОДІЇ

Пентагон розглядає повернення озброєнь, призначених Україні – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

ВАЖЛИВО

На Запоріжжі під обстріл потрапили українські рятувальники

ВІЙНА

Трамп залишив у силі ініціативу Байдена щодо контролю чутливих технологій

ПОЛІТИКА

Події за минулу добу на Луганщині – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Apple може впровадити власну пошукову систему на основі ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 113 бойових зіткнень, окупанти застосували 1564 дрони-камікадзе

ВІЙНА

Сіверськодонецька громада компенсує витрати на лікування тяжкохворих: як отримати допомогу

ЛУГАНЩИНА

Харченко: в Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективні

ЛУГАНЩИНА

Україна отримає новий транш у 3,056 млрд євро від ЄС

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

рф обстріляла авто ДСНС на Дніпропетровщині: загинув рятувальник

ВІЙНА

Понад чверть боїв минулої доби припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"