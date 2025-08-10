На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

Співробітники Служби безпеки України викрили колишню очільницю комунального підприємства «Троїцьке медичне об’єднання» у масштабному привласненні фінансових ресурсів держави. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про депутатку Троїцької селищної ради, обрану від забороненої проросійської партії «Наш край». У період, коли вона керувала місцевою лікарнею, північ Луганської області була окупована російськими військами. Після захоплення регіону вона не виїхала на підконтрольну Україні територію, а натомість почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Невдовзі загарбники «перепризначили» її на посаду «головлікаря» так званого «державного закладу “Троїцька центральна районна багатопрофільна лікарня лнр”». Перебуваючи на цій посаді влітку 2022 року, колаборантка отримала фактичний доступ до банківських рахунків медзакладу. Використовуючи службове становище, вона організувала схему з виведення бюджетних коштів у змові з керівником будівельної компанії, зареєстрованої у Щастинському районі.

Сторони уклали фіктивний договір на модернізацію обладнання двох корпусів лікарні. На підставі цієї угоди з рахунків медичного закладу було перераховано понад 5 мільйонів гривень, що належали Троїцькій селищній територіальній громаді. Фактично роботи не виконувалися, а отримані гроші учасники схеми привласнили та розподілили між собою.

⚠️ Наразі обидва фігуранти справи переховуються на тимчасово окупованій території.

👉 Ексдиректорці лікарні заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

👉 Її спільник, керівник будівельної фірми, отримав підозру одразу за двома статтями: ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

👉 Крім цього, за матеріалами СБУ, колишня депутатка також перебуває у розшуку за обвинуваченням у колабораційній діяльності відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Правоохоронці вживають комплексних заходів, щоб притягнути обох зловмисників до відповідальності та повернути кошти громади.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з працівниками ГУ Національної поліції в Луганській області. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура. Робота з документування злочинної діяльності та встановлення всіх причетних осіб триває.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради, пов’язаного з проросійськими партіями, який нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України.