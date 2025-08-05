Вівторок, 5 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на Луганщині

Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради, пов’язаного з проросійськими партіями, який нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурант справи, відомий як відданий прихильник заборонених в Україні проросійських політичних сил. До 2014 року був представником «партії регіонів» у Луганській облраді. Згодом він обіймав посаду голови Міловської громади від політичної сили «опзж», яка нині також визнана антиукраїнською.

Після повномасштабного вторгнення росії, вже 25 лютого 2022 року, колишній посадовець погодився співпрацювати з ворогом. Не зволікаючи, він узяв на себе обов’язки так званого «голови Міловської районної держадміністрації лнр».

У жовтні 2023 року, коли окупанти провели власну «адміністративну реформу» на захоплених територіях, його підвищили до посади «голови муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр». Відтоді він систематично виконує накази кремлівських кураторів, намагаючись повністю інтегрувати громаду в російську систему управління.

Серед його основних завдань – впровадження окупаційних норм в освіті, економіці, соціальних послугах, а також сприяння діям російських збройних формувань. Слідство встановило, що зрадник допомагає військовим рф у забезпеченні логістики та контролі над місцевим населенням.

За матеріалами Служби безпеки, прокуратура оголосила колишньому українському посадовцю підозру за двома тяжкими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 – державна зрада;
  • ч. 5 ст. 111-1 – колабораційна діяльність.

Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на ЛуганщиніОкрім цього, він фігурує ще в одному кримінальному провадженні, відкритому за статтею про інформаційну діяльність у співпраці з агресором, скоєну у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

Зрадник наразі перебуває в розшуку, ховаючись на тимчасово окупованій території Луганщини.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури. Оперативні дії проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно двох колаборантів, які займають керівні посади в окупаційних підрозділах так званої «поліції» рф на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удар по аеродрому Саки в Криму знищив п’ять російських літаків

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

ВІЙНА

Німеччина збільшує оборонний бюджет удвічі: нові літаки, бронетехніка і ППО

ПОДІЇ

Вашингтон попередив Пекін: купівля нафти в рф матиме наслідки

ВАЖЛИВО

Від початку доби на фронті зафіксували 124 бої: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

ВІЙНА

Верховна Рада прийняла Закон щодо автономії НАБУ та САП

ВАЖЛИВО

Емірати масово блокують рахунки російських компаній

ЕКОНОМІКА

Трамп погрожує 25% тарифами Індії через російську нафту та зброю

ВАЖЛИВО

Скеровано до суду справи трьох колаборантів із «парламенту лнр»

КРИМІНАЛ

Трамп відповів навдалому російському мєдведеву на ядерні погрози

ВАЖЛИВО

Відбувся розкол у підтримці Ізраїлю в Конгресі США

ПОЛІТИКА

Зеленський повідомив про викриття топ-корупціонерів

ВЛАДА

На Миколаївщині цивільні з трубами та битами протидіяли ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Резерв+ готується до запуску сплати штрафів за повістки

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб: На фронті відбулось 130 бойових зіткнень

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"