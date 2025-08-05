Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на Луганщині

Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради, пов’язаного з проросійськими партіями, який нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурант справи, відомий як відданий прихильник заборонених в Україні проросійських політичних сил. До 2014 року був представником «партії регіонів» у Луганській облраді. Згодом він обіймав посаду голови Міловської громади від політичної сили «опзж», яка нині також визнана антиукраїнською.

Після повномасштабного вторгнення росії, вже 25 лютого 2022 року, колишній посадовець погодився співпрацювати з ворогом. Не зволікаючи, він узяв на себе обов’язки так званого «голови Міловської районної держадміністрації лнр».

У жовтні 2023 року, коли окупанти провели власну «адміністративну реформу» на захоплених територіях, його підвищили до посади «голови муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр». Відтоді він систематично виконує накази кремлівських кураторів, намагаючись повністю інтегрувати громаду в російську систему управління.

Серед його основних завдань – впровадження окупаційних норм в освіті, економіці, соціальних послугах, а також сприяння діям російських збройних формувань. Слідство встановило, що зрадник допомагає військовим рф у забезпеченні логістики та контролі над місцевим населенням.

За матеріалами Служби безпеки, прокуратура оголосила колишньому українському посадовцю підозру за двома тяжкими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 – державна зрада ;

; ч. 5 ст. 111-1 – колабораційна діяльність.

Окрім цього, він фігурує ще в одному кримінальному провадженні, відкритому за статтею про інформаційну діяльність у співпраці з агресором, скоєну у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

Зрадник наразі перебуває в розшуку, ховаючись на тимчасово окупованій території Луганщини.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури. Оперативні дії проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно двох колаборантів, які займають керівні посади в окупаційних підрозділах так званої «поліції» рф на тимчасово окупованих територіях Луганщини.