На Черкащині повністю відновили електропостачання після ударів рф

Енергетики Черкаської області повністю відновили електропостачання після нічної ракетно-дронової атаки росії. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області повністю заживлені», – йдеться у повідомленні відомства.

За даними Міненерго, вимушені аварійні відключення продовжують діяти у Києві, а також у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині все ще застосовуються графіки погодинних відключень.

У свою чергу, компанія «Укренерго» повідомила, що на Чернігівщині збільшився обсяг обмежень, які застосовують місцеві обленерго.

📢 «Наразі в регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно. Причина обмежень у регіоні – наслідки попередніх російських дронових атак», – пояснили в компанії.

☝️ За уточненими даними, сьогодні вранці росіяни запустили по Україні 32 ракети та 465 безпілотників різних типів. Сили ППО та радіоелектронної боротьби збили або подавили більшість із них. Водночас зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 дронів-камікадзе у 19 локаціях, а також падіння збитих апаратів у семи місцях.

Основними цілями противника знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це у низці регіонів було запроваджено аварійні відключення.

Пізніше стало відомо, що в Києві енергетики вже повернули світло для 270 тисяч абонентів, а у кількох містах аварійні відключення скасували.