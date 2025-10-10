Україна відбила чергову масовану атаку: понад 400 збитих повітряних цілей

У ніч на п’ятницю російські загарбники здійснили чергову масовану атаку на Україну, випустивши 32 ракети та 465 ударних безпілотників різних типів. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ 10 жовтня, більшість ворожих цілей вдалося збити або придушити засобами ППО та радіоелектронної боротьби.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 497 засобів повітряного нападу, серед яких:

– 465 ударних БпЛА типу «Shahed» і «Гербер»а (інші модифікації), запущених із напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти та Приморсько-Ахтарськ; близько 200 із них — “шахеди”;

– 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», випущені з повітряного простору Липецької області рф;

– 14 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» з території тимчасово окупованого Криму, а також Ростовської та Брянської областей рф;

– 12 крилатих ракет «Іскандер-К» із тих самих напрямків;

– 4 керовані авіаракети Х-59/69.

Відбиття масованої атаки здійснювали підрозділи авіації, зенітно-ракетних військ, РЕБ, Силами безпілотних систем (СБС) та мобільні вогневі групи (МВГ).

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною було знищено або подавлено 420 повітряних цілей, зокрема:

– 405 безпілотників;

– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

– 4 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23»;

– 9 крилатих ракет «Іскандер-К»;

– 1 керовану авіаракету Х-59/69.

Чотири ворожі ракети не досягли цілей — місця їхнього падіння наразі уточнюються. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних безпілотників на 19 об’єктах, а також падіння збитих дронів у семи локаціях.

☝️ У Повітряних силах зазначили, що атака тривала, і в повітряному просторі України все ще перебувало кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки росіян постраждала енергетична інфраструктура. У Києві та дев’яти областях діють аварійні відключення електроенергії.

👉 Також раніше стало відомо, що внаслідок чергової російської атаки в місті Чорноморськ без електрики залишилися більшість жителів, а також населені пункти громади.