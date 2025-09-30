Вівторок, 30 Вересня, 2025
МЗС України розкритикувало блокування українських сайтів в Угорщині

Денис Молотов
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у понеділок, 29 вересня, прокоментував рішення Угорщини заблокувати низку українських новинних ресурсів. Він наголосив, що існує принципова відмінність у причинах таких кроків з боку Києва та Будапешта.

📢 «Різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що базується на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще», написав дипломат у соцмережі Х (колишній Twitter).

☝️ За словами Тихого, дії України спрямовані виключно на протидію поширенню ворожої дезінформації, яка загрожує національній безпеці та стабільності. Водночас уряд Угорщини, на його думку, обмежує свободу власних громадян, позбавляючи їх доступу до незалежних новинних матеріалів.

Нагадаємо, керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Ґуляш раніше оголосив про рішення заблокувати 12 українських сайтів. Він пояснив цей крок як відповідь на дії України, яка, за його словами, блокує ресурси, що критикують санкційну політику ЄС і НАТО, а також підтримку Києва.

Ґуляш назвав рішення України «необґрунтованим» і наголосив, що Будапешт як суверенна держава має право діяти «пропорційно».

Дипломатичний конфлікт між Києвом і Будапештом отримав новий розвиток. Україна підкреслює, що блокування сайтів у її випадку стосується боротьби з пропагандою, тоді як Угорщина фактично обмежує доступ до традиційної журналістики.

