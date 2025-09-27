Миру в Німеччині більше немає – Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час виступу на екосистемному саміті в Берліні у п’ятницю, 26 вересня, заявив про масштабні зміни, які відбуваються у світі та в Європі. За його словами, після останніх атак на мережі даних і критичну інфраструктуру вже не можна стверджувати, що країна перебуває у мирі. Про це повідомило видання Handelsblatt.

Політик нагадав про низку тривожних інцидентів, що відбулися останнім часом, назвавши їх доказом зростання загроз.

📢 «Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргертанні, масові погрози окремим особам публічного життя не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки», — перерахував він.

Мерц наголосив, що війна сьогодні торкається не лише України, а й безпосередньо держав Європейського Союзу, включно з Німеччиною.

📢 «Ми не у стані війни, але й миру більше немає. Ми повинні чітко усвідомлювати це, якщо хочемо відповісти на виклики, з якими зараз стикаємося», — підкреслив глава уряду.

Він також звернув увагу на глибину змін, що відбуваються на міжнародній арені. За словами канцлера, сучасні процеси настільки масштабні, що лише через кілька років людство зможе оцінити їхні наслідки, озираючись у минуле. Мерц назвав їх фундаментальними зрушеннями, які стосуються розподілу політичної влади у світі. При цьому він зазначив, що ця влада часто має підґрунтям військову силу, що стає ключовим чинником у глобальній конкуренції.

Останні події підтверджують його слова👇.

Так, у ніч на 26 вересня на півночі Німеччини, у землі Шлезвіг-Гольштейн, були помічені невідомі дрони. Цей інцидент став продовженням серії випадків, які викликали занепокоєння серед місцевих і федеральних сил безпеки. Крім того, стало відомо, що російський винищувач пролетів над німецьким військовим кораблем у Балтійському морі, що також підкреслило вразливість європейських країн перед новими викликами.

Канцлер ФРН зробив акцент на тому, що миру в Німеччині більше немає, і це повинні усвідомлювати як політичні еліти, так і суспільство. Його виступ став сигналом, що країна має готуватися до нової реальності, в якій безпека потребує посиленої уваги та рішучих дій.