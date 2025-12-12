«Мирна угода» не повинна стати початком нових конфліктів – Фон дер Ляєн

Європейські інституції продовжують наполягати на тому, що для України має бути досягнутий саме справедливий і тривалий мир. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила: будь-яка мирна угода не може містити елементів, які здатні знову спровокувати конфлікт у майбутньому. Про це вона заявила у соцмережі Х (колишній Twitter), підбиваючи підсумки зустрічі «коаліції охочих», яка відбулася у четвер, 11 грудня.

📢 «На зв’язку з партнерами з Коаліції охочих протягом дуже напруженого тижня мирних переговорів», — зазначила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що, попри значний тиск, європейська сторона залишається рішучою у своїй позиції. За її словами, ключовою метою є досягнення справедливого та сталого миру для України, а сталий мир передбачає відсутність у майбутній домовленості будь-яких факторів, здатних підірвати європейську систему безпеки.

📢 «Незважаючи на тиск, ми залишаємося абсолютно непохитними у нашій меті: досягненні справедливого та сталого миру для України. Будь-яка мирна угода не повинна містити зародків майбутніх конфліктів та дестабілізувати ширшу архітектуру європейської безпеки», — наголосила очільниця Єврокомісії.

☝️ Фон дер Ляєн також повідомила, що під час переговорів сторони зосередилися на темі надійних і дієвих гарантій безпеки для України.

📢 «Я поінформувала лідерів про нашу роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026–2027 роки», — заявила вона. За її словами, відповідні пропозиції вже сформовані, а розуміння нагальності цього питання поділяють усі учасники коаліції.

У цьому контексті вона звернула увагу на те, що наступний тиждень стане вирішальним для ухвалення ключових рішень.

18 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС👇

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очікує, що на ньому глави держав ухвалять фінансову схему підтримки України на 2026–2027 роки. Єврокомісія, зі свого боку, продовжує переконувати країни-члени, що «репараційна позика» є найбільш оптимальним форматом допомоги.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв про засідання «коаліції охочих», де, серед іншого, обговорювалися майбутні гарантії безпеки для України.

Також стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили пакет правил, спрямований на те, щоб спростити продовження заморожування російських активів. Цей крок наближає ухвалення рішення щодо «репараційного кредиту» для України, яке ЄС готується винести найближчим часом.

