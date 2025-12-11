Четвер, 11 Грудня, 2025
Рютте попереджає, що росія нападе на країни Альянсу

Денис Молотов
Рютте попереджає, що росія нападе на країни Альянсу

У столиці Німеччині, Берліні, Марк Рютте виступив із жорстким попередженням, підкресливши, що загроза від росії стає все очевиднішою та безпосередньою для всіх держав-членів НАТО. Генсек наголосив, що кремль знову проявляє імперські амбіції, а без своєчасної реакції Заходу ризики продовжать зростати. Він однозначно вказав, що країни Альянсу – «наступна ціль росії». Про це повідомляє британська газета The Guardian

📢 «Я тут сьогодні, щоб сказати вам, де стоїть НАТО і що ми мусимо зробити, щоб зупинити війну до її початку. І для цього нам потрібно чітко розуміти загрозу: ми — наступна ціль росії, і ми вже в небезпеці», — заявив генсек НАТО.

☝️ Рютте наголосив, що хоча рішення про прискорення оборонних витрат, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі, було позитивним кроком, проте нині «це не час для самовихваляння». За його словами, деякі країни Альянсу досі не усвідомлюють реальності загроз та не демонструють необхідної терміновості.

📢 «Я боюся, що занадто багато хто тихо самовдоволений. Занадто багато хто не відчуває терміновості. І занадто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти тепер. Витрати та виробництво союзників на оборону мають швидко зростати. Наші збройні сили мусять мати все необхідне, щоб забезпечити нашу безпеку», — підкреслив він.

Генсек також зазначив, що рф «стала ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною щодо НАТО та України». У промові він прямо порівняв політику кремля з імперськими підходами часів холодної війни.

📢 «Під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент путін знову займається будівництвом імперії», — сказав Рютте.

☝️ У виступі він підкреслив, що ключовим союзником росії залишається Китай, який підтримує її агресивні дії, а також Північна Корея та Іран, що надають допомогу кремлю у військовій сфері.

Водночас генсек НАТО «наполегливо» відзначив роль Дональда Трампа. Рютте заявив, що саме Трамп є «єдиним, хто може посадити путіна за стіл переговорів».

У завершенні Рютте наголосив на важливості єдності всіх країн Альянсу та продовженні політичного й економічного тиску на кремль. Оскільки загроза з росії не лише зберігається, а й посилюється.

📢 «Всі ми маємо продовжувати тиск на росію та підтримувати справжні зусилля, спрямовані на припинення цієї війни», — підкреслив генсек.

👉 Нагадаємо, раніше член Палати представників Конгресу США від штату Кентуккі, республіканець Томас Массі, подав законопроєкт про вихід США з НАТО.

