На Івано-Франківщині військовий продавав зброю

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили та затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який налагодив незаконний продаж зброї, бойових припасів, а також військового безпілотного літального апарата. Про це у понеділок, 29 червня, офіційно повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За матеріалами слідства, протиправну діяльність організував старший солдат, який незаконно зберігав з метою наживи засоби ураження. Фігурант встиг успішно продати цивільним особам, які не мали жодного законного права на придбання та володіння таким озброєнням, два автомати Калашникова та десять бойових гранат Ф-1 у комплекті із запалами. За цей небезпечний кримінальний «товар» військовослужбовець отримав від покупців грошову винагороду у розмірі 4 тисячі доларів США.

Спроба збуту військового квадрокоптера

Окрім вогнепальної зброї та гранат, зловмисник намагався вигідно реалізувати високотехнологічне обладнання. Слідчі задокументували, що фігурант виставив на продаж розвідувальний квадрокоптер моделі DJI Matrice 4T. Ринкова або балансова вартість такого безпілотника становить близько 300 тисяч гривень. Проте, солдат був готовий віддати його за пів ціни — за 150 тисяч гривень. Наразі правоохоронці ретельно встановлюють точне походження цього розвідувального дрона, а також усього вилученого арсеналу та набоїв.

Одразу після затримання підозрюваного на гарячому під час проведення оперативних заходів, співробітники ДБР отримали дані, що військовослужбовець може бути причетний до аналогічного незаконного продажу інших партій боєприпасів, який він здійснював через цивільного посередника. Ці додаткові епізоди та ймовірні спільники наразі активно перевіряються у межах розпочатого досудового розслідування.

⚖️ Підозра та загроза ув’язнення

На підставі зібраних доказів фігуранту кримінального провадження офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину — за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї, а також бойових припасів. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Слідчі ДБР уже підготували клопотання про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на час проведення слідства.

1 з 5

👉 Також нагадаємо, що житель Київщини купував автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога й виставляв їх на продаж.