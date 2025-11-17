Місія МВФ прибула до України: старт дискусій щодо нового фінансування

Місія МВФ офіційно розпочала роботу в Україні та перейшла до активних переговорів з представниками української влади. Про початок її діяльності 17 листопада повідомило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву фонду.

Постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано підтвердила, що команда на чолі з Гевіном Греєм прибула для старту консультацій у межах звернення Києва про започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).

📢 «Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання», – заявила Тофано.

☝️ На сьогодні діє 4-річна програма розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд, яку МВФ затвердив у березні 2023 року. Влітку, 1 липня, Україна отримала дев’ятий транш — $500 млн. Наступний, десятий транш у розмірі $1,6 млрд, очікується у грудні. Це підкреслює важливість стабільної співпраці з фондом, у межах якої місія МВФ зараз веде чергові технічні обговорення.

У вересні уряд передав до МВФ офіційний лист із запитом щодо запуску нової програми співпраці. ЗМІ повідомляли, що її можливий обсяг може скласти близько $8 млрд протягом трьох років. Водночас на початку листопада з’явилася інформація, що подальша підтримка України з боку фонду опинилася під питанням.