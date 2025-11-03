МВФ може припинити допомогу Україні – ЗМІ

Понеділок, 3 Листопада, 2025
Денис Молотов
У Європейському Союзі зростає занепокоєння, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може скасувати фінансову підтримку України, якщо Бельгія не погодиться долучитися до репараційного кредиту ЄС на суму 140 млрд євро. Про це повідомило Politico з посиланням на джерела серед європейських посадовців.

Європейські дипломати пояснюють, що відмова Брюсселя від участі у цьому кредитному механізмі може стати підставою для МВФ зупинити подальше фінансування Києва. Такий розвиток подій, за їхніми словами, може призвести до «каскадної втрати довіри» до української економіки, яка продовжує працювати в умовах повномасштабної війни.

Європейські прихильники ініціативи наголошують, що підтримка МВФ є критично важливою для фінансової стійкості України. Зараз Фонд розглядає можливість надання нової трирічної програми допомоги обсягом близько 8 млрд доларів. Але її реалізація напряму залежить від того, чи зможе ЄС узгодити власний кредит на 140 мільярдів євро, який планується забезпечити замороженими російськими активами. Більша частина цих коштів зберігається саме у бельгійських банках.

Умова для схвалення нової позики👇

За даними Politico, Єврокомісія переконана, що укладення цієї угоди стане для МВФ сигналом про фінансову спроможність України у середньостроковій перспективі. Це необхідна умова для схвалення нової позики.

Проте Бельгія минулого місяця відмовилася підтримати ініціативу під час саміту ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні ризики. Внаслідок цього зменшилися шанси, що кредит вдасться узгодити до грудневої зустрічі МВФ. Один із представників ЄС визнав: «Ми стикаємося з проблемою термінів».

Наступний саміт європейських лідерів призначено на 18–19 грудня, і часу для ухвалення рішень залишається обмаль. У цей період МВФ очікує, що Євросоюз стане головним фінансовим донором України, оскільки Сполучені Штати скорочують свою допомогу.

Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її ухвалення має велике політичне значення. Воно є індикатором стабільності держави для міжнародних інвесторів та партнерів.

📢 «Це орієнтир для інших країн та установ, щоб оцінити, чи ефективно керується Україна», – зазначив український чиновник.

Як пише Politico, делегація МВФ має прибути до Києва вже в листопаді, щоб обговорити деталі нової трирічної програми. Водночас у Брюсселі визнають: через позицію Бельгії під час останнього саміту з офіційних висновків Ради ЄС прибрали згадку про кредит на 140 млрд євро.

Замість конкретних зобов’язань у документі міститься лише заклик до Єврокомісії «якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки». На думку європейських дипломатів, це не відповідає вимогам МВФ щодо гарантій стабільності.

Європейські посадовці наголошують, що для збереження довіри Фонду необхідно або оприлюднити юридичну пропозицію щодо кредиту, або скликати позачерговий саміт.

У ЄС також підкреслюють, що Україна не повинна буде повертати ці кошти самостійно. За задумом, кредит має бути погашений росією після завершення війни та виплати репарацій Києву.

📢 «Немає такого всесвіту, в якому Україна має сама шукати гроші. Вона або отримає їх від росії, або не повертатиме зовсім. Для України це фактично грант», – заявив один із чиновників ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає новий План Б фінансової підтримки України. Він передбачає спільні боргові зобов’язання країн-членів, якщо домовленості щодо використання заморожених російських активів не вдасться реалізувати.

👉 Також стало відомо, що НБУ у своєму інфляційному звіті за жовтень 2025 року зазначив, що дефіцит електроенергії стане одним із ключових факторів уповільнення економічного зростання у найближчі роки.

