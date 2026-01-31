Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

Аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у суботу, 31 січня.

📢 «Як озвучив президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

☝️ Як відомо, близько 11:00 у Києві та низці областей були задіяні аварійні відключення електроенергії. У столиці та Харкові через низьку напругу в мережі зупинили рух метрополітенів. Також виникли перебої з водопостачанням і теплопостачанням.

Пізніше у Міністерстві енергетики повідомили, що в Україні відбулося каскадне відключення в електроенергетичній мережі та спрацювали автоматичні захисти на підстанціях. У результаті були розвантажені енергоблоки атомних електростанцій.

⚠️ Зазначається, що масштабне відключення електроенергії також вплинуло на енергосистему Молдови.