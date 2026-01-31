Субота, 31 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

Денис Молотов
Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у суботу, 31 січня.

📢 «Як озвучив президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

☝️ Як відомо, близько 11:00 у Києві та низці областей були задіяні аварійні відключення електроенергії. У столиці та Харкові через низьку напругу в мережі зупинили рух метрополітенів. Також виникли перебої з водопостачанням і теплопостачанням.

Пізніше у Міністерстві енергетики повідомили, що в Україні відбулося каскадне відключення в електроенергетичній мережі та спрацювали автоматичні захисти на підстанціях. У результаті були розвантажені енергоблоки атомних електростанцій.

⚠️ Зазначається, що масштабне відключення електроенергії також вплинуло на енергосистему Молдови.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Pornhub заблокують у Великій Британії з 2 лютого

ПОДІЇ

Обстріли Донеччини: за добу загинули двоє людей, ще троє поранені

ВІЙНА

Зеленський підписав продовження воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВО

На росії визначили нові строки захоплення Донбасу – ОПУ

ВЛАДА

Україна отримає додаткові Mirage 2000-5 і ракети ППО від Франції

ВЛАДА

Польща поскаржилась до Ради ЄС на агроімпорт з України

ПОЛІТИКА

“Мені більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста”: журналісткою-агенткою кдб виявилась Інна Кардаш

ПОДІЇ

Адміністрація Трампа таємно контактувала з канадськими сепаратистами — ЗМІ

ПОЛІТИКА

рф атакувала «шахедами» на супутниковому інтернеті Starlink

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень: окупанти завдали 92 авіаудари – Генштаб

ВІЙНА

ISW: кремль відновив ядерну риторику для поступок США щодо України

ПОДІЇ

Людство за 85 секунд до катастрофи: Годинник Судного дня

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2,5 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як не працює програма

ТОЧКА ЗОРУ

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень: ворог активно атакує на трьох напрямках

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ