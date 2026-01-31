У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро

У Києві в суботу, 31 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

📢 «У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання», — написав мер столиці.

☝️ За його словами, через низьку напругу в електромережі у столиці зупинено рух метрополітену. Водночас підземні станції метро працюють у режимі укриттів, перебуваючи на резервному електроживленні.

Тим часом у соцмережах повідомляють, що аварійні відключення електроенергії зафіксовані й у низці регіонів України. Також надходить інформація про блекаут у Молдові.

🔎 Раніше цього ж дня стало відомо, що в Одеській області через негоду зазнали масових пошкоджень електромережі. Без світла залишилися споживачі у:

Подільському;

Березівському;

Роздільнянському;

Білгород-Дністровському;

Одеському районах.

👉 Нагадаємо, 30 січня в семи областях України були зафіксовані відключення електроенергії через російські обстріли, а також ожеледь і сильні пориви вітру.