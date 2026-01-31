У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро

У Києві в суботу, 31 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
📢 «У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання», — написав мер столиці.
☝️ За його словами, через низьку напругу в електромережі у столиці зупинено рух метрополітену. Водночас підземні станції метро працюють у режимі укриттів, перебуваючи на резервному електроживленні.
Тим часом у соцмережах повідомляють, що аварійні відключення електроенергії зафіксовані й у низці регіонів України. Також надходить інформація про блекаут у Молдові.
🔎 Раніше цього ж дня стало відомо, що в Одеській області через негоду зазнали масових пошкоджень електромережі. Без світла залишилися споживачі у:
- Подільському;
- Березівському;
- Роздільнянському;
- Білгород-Дністровському;
- Одеському районах.
👉 Нагадаємо, 30 січня в семи областях України були зафіксовані відключення електроенергії через російські обстріли, а також ожеледь і сильні пориви вітру.
- Також напередодні «Укренерго» попереджало про можливі відключення світла в усіх регіонах України у суботу.
- Україна готова дзеркально дотримуватись енергетичного перемирʼя, хоча під час переговорів в Абу-Дабі це питання не було предметом окремих домовленостей. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.