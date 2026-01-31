Неділя, 1 Лютого, 2026
У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро

Денис Молотов
У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: зупинено метро
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Києві в суботу, 31 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

📢 «У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання», — написав мер столиці.

☝️ За його словами, через низьку напругу в електромережі у столиці зупинено рух метрополітену. Водночас підземні станції метро працюють у режимі укриттів, перебуваючи на резервному електроживленні.

Тим часом у соцмережах повідомляють, що аварійні відключення електроенергії зафіксовані й у низці регіонів України. Також надходить інформація про блекаут у Молдові.

🔎 Раніше цього ж дня стало відомо, що в Одеській області через негоду зазнали масових пошкоджень електромережі. Без світла залишилися споживачі у:

  • Подільському;
  • Березівському;
  • Роздільнянському;
  • Білгород-Дністровському;
  • Одеському районах.

👉 Нагадаємо, 30 січня в семи областях України були зафіксовані відключення електроенергії через російські обстріли, а також ожеледь і сильні пориви вітру.

  • Також напередодні «Укренерго» попереджало про можливі відключення світла в усіх регіонах України у суботу.
  • Україна готова дзеркально дотримуватись енергетичного перемирʼя, хоча під час переговорів в Абу-Дабі це питання не було предметом окремих домовленостей. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.
