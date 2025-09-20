Субота, 20 Вересня, 2025
Мікропластик вперше виявили у кістках людини – дослідження

Денис Молотов
Денис Молотов
Пластикові відходи, обсяг яких щороку перевищує 400 мільйонів тонн, тривалий час залишаються серйозною екологічною проблемою, забруднюючи водойми та узбережжя. Водночас дедалі більше наукових робіт доводять, що мікропластик накопичується і в людському організмі. Якщо раніше його знаходили у крові, мозку, плаценті та навіть у грудному молоці, то тепер уперше підтверджено його присутність у кістках, інформує Science Daily.

Огляд 62 наукових робіт показав, що мікропластик може негативно впливати на кісткову тканину. Зокрема, частинки здатні порушувати функцію стовбурових клітин кісткового мозку та сприяти утворенню остеокластів – клітин, які руйнують кістку через процес резорбції.

📢 «В експериментах на клітинах було показано, що мікропластик знижує їхню життєздатність, пришвидшує старіння, змінює диференціацію та стимулює запальні процеси», – пояснив Родріго Буено де Олівейра, керівник Лабораторії мінеральних і кісткових досліджень у нефрології Медичного факультету Університету Кампінас (Бразилія).

Дослідження на тваринах також засвідчили, що прискорене старіння остеокластів порушує мікроструктуру кісток. Це призводить до їх ослаблення, деформацій і патологічних переломів. У деяких випадках виявляли навіть зупинення росту скелета.

Науковці підкреслюють, що механізм впливу мікропластику на кістки ще потребує додаткового вивчення. Водночас вже є докази, що частинки здатні проникати глибоко в кістковий мозок і змінювати його метаболізм. Команда Родріго Олівейри розпочинає новий проєкт, аби дослідити, як саме мікропластик у кістках впливає на їхню міцність, використовуючи наукові моделі на тваринах.

За даними Міжнародного фонду остеопорозу, до 2050 року кількість переломів, пов’язаних із цією хворобою, може зрости на 32%. Дослідники припускають, що мікропластик може стати додатковим фактором ризику, який необхідно враховувати під час лікування та профілактики кісткових захворювань.

Раніше повідомлялося, що мікропластик у продуктах харчування може шкодити печінці та порушувати метаболізм, що підкреслює масштаб проблеми.

☝️ Також нагадаємо, що японські вчені розробили унікальний тип пластику, що повністю розчиняється у морській воді лише за декілька годин.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"