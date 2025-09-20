Мікропластик вперше виявили у кістках людини – дослідження

Пластикові відходи, обсяг яких щороку перевищує 400 мільйонів тонн, тривалий час залишаються серйозною екологічною проблемою, забруднюючи водойми та узбережжя. Водночас дедалі більше наукових робіт доводять, що мікропластик накопичується і в людському організмі. Якщо раніше його знаходили у крові, мозку, плаценті та навіть у грудному молоці, то тепер уперше підтверджено його присутність у кістках, інформує Science Daily.

Огляд 62 наукових робіт показав, що мікропластик може негативно впливати на кісткову тканину. Зокрема, частинки здатні порушувати функцію стовбурових клітин кісткового мозку та сприяти утворенню остеокластів – клітин, які руйнують кістку через процес резорбції.

📢 «В експериментах на клітинах було показано, що мікропластик знижує їхню життєздатність, пришвидшує старіння, змінює диференціацію та стимулює запальні процеси», – пояснив Родріго Буено де Олівейра, керівник Лабораторії мінеральних і кісткових досліджень у нефрології Медичного факультету Університету Кампінас (Бразилія).

Дослідження на тваринах також засвідчили, що прискорене старіння остеокластів порушує мікроструктуру кісток. Це призводить до їх ослаблення, деформацій і патологічних переломів. У деяких випадках виявляли навіть зупинення росту скелета.

Науковці підкреслюють, що механізм впливу мікропластику на кістки ще потребує додаткового вивчення. Водночас вже є докази, що частинки здатні проникати глибоко в кістковий мозок і змінювати його метаболізм. Команда Родріго Олівейри розпочинає новий проєкт, аби дослідити, як саме мікропластик у кістках впливає на їхню міцність, використовуючи наукові моделі на тваринах.

За даними Міжнародного фонду остеопорозу, до 2050 року кількість переломів, пов’язаних із цією хворобою, може зрости на 32%. Дослідники припускають, що мікропластик може стати додатковим фактором ризику, який необхідно враховувати під час лікування та профілактики кісткових захворювань.

Раніше повідомлялося, що мікропластик у продуктах харчування може шкодити печінці та порушувати метаболізм, що підкреслює масштаб проблеми.

☝️ Також нагадаємо, що японські вчені розробили унікальний тип пластику, що повністю розчиняється у морській воді лише за декілька годин.