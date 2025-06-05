Четвер, 5 Червня, 2025
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В Японії розробили пластик, що розкладається у морській воді

Денис Молотов
Денис Молотов
В Японії розробили пластик, що розкладається у морській воді

Японські вчені розробили унікальний тип пластику, що повністю розчиняється у морській воді лише за декілька годин. Як повідомляє Reuters, інноваційний матеріал є безпечним для довкілля і може стати проривом у боротьбі із забрудненням океанів.

🧪 Роботу над створенням нового пластику вели фахівці з Центру нових речовин RIKEN у співпраці з дослідниками Токійського університету. За їх словами, матеріал поєднує у собі міцність нафтового пластику та здатність швидко розкладатися у морській воді без утворення мікропластику.

📢 «Матеріал такий самий міцний, як звичайний нафтовий пластик. Але він повністю розкладається під впливом солі, перетворюючись на нешкідливі компоненти, які потім утилізують бактерії», – пояснив керівник дослідження Такудзо Аїда.

☝️ У дослідженні зазначено, що завдяки наявності солі матеріал може розкладатися не лише у морській воді, а й у ґрунті. У наземних умовах цей процес триває трохи довше – приблизно 200 годин для зразка розміром 5 см.

🔥 Серед додаткових переваг нового пластику:
      • він не горить,
      • не виділяє вуглекислий газ,
      • є повністю нетоксичним.

📢 «Діти не можуть обрати планету, на якій житимуть. Наш обов’язок як вчених – забезпечити їм найкраще можливе довкілля», – наголосив Аїда.

🌎 Раніше повідомлялося, що вчені з Університету Бойсе у США також розробили новий вид пластику з подібними властивостями.

☝️ У п’ятницю, 30 травня, повідомлялось, що Китай активізував програму з модифікації погоди у північних регіонах держави. Там триває збирання врожаю пшениці. Згідно з офіційною інформацією Китайського метеорологічного управління (CMA), після нещодавніх дощів, які пройшли над важливим сільськогосподарським поясом, було скоординовано масштабні дії для збільшення кількості опадів.

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