Мерц позитивно оцінив старт переговорів Україна–США–росія

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив початковий етап тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та росією. Він відзначивши високий рівень координації між Києвом, Вашингтоном і європейськими партнерами. Про це він заявив у п’ятницю, 23 січня, під час спілкування з журналістами в Римі, повідомляє n-tv.

Фрідріх Мерц наголосив на важливості формату перемовин, підкресливши, що їх проведення стало результатом спільної ініціативи та узгоджених дій із США.

📢 «Те, що ці переговори зараз відбуваються саме в такому форматі, — це наш спільний намір і узгоджене рішення зі США», — заявив канцлер.

За його словами, співпраця між Україною, США та європейськими державами нині характеризується «дуже тісною координацією». Це є важливою передумовою для будь-якого дипломатичного процесу.

Водночас у Берліні утримуються від надмірного оптимізму щодо результатів переговорів. Заступник речника уряду Німеччини Штефан Маєр зазначив, що федеральний уряд з обережністю оцінює перспективи тристоронніх зустрічей, які наразі тривають в Абу-Дабі.

📢 «Загалом ми вітаємо сам факт того, що відбуваються тристоронні зустрічі», — сказав Маєр. Чиновник додав, що залишаються серйозні питання щодо того, «наскільки росія готова справді відмовитися від своїх максимальних вимог».

Він наголосив, що позиція уряду Німеччини залишається незмінною:

потенційна мирна угода має забезпечувати не лише короткострокове припинення бойових дій, а довгостроковий і стійкий мир.

☝️ За словами Маєра, домовленості не повинні стати лише паузою для росії з метою підготовки до нових агресивних кроків.

👉 Нагадаємо, раніше голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив перші подробиці зустрічі делегацій України, США та росії в Абу-Дабі. Водночас шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що “робити остаточні висновки щодо змісту тристоронніх перемовин наразі ще зарано”.